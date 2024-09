La DS 7 Antoine de Saint-Exupéry débarque au Maroc

À l’instar du monde de la haute couture, DS Automobiles continue de dévoiler ses collections chaque année. En 2024, la marque premium française du groupe Stellantis rend hommage à Antoine de Saint-Exupéry. Plusieurs modèles de la gamme DS s’inspirent de l’univers livresque de l’écrivain-aviateur à travers des finitions spécifiques. Justement, DS Automobiles Maroc vient de dévoiler l’une d’entre elles sur la DS7.

Humaniste, conteur, aviateur, scientifique, voire artiste, Antoine de Saint-Exupéry est entré dans la légende à travers ses exploits dans les airs et son œuvre littéraire. Il faut dire que dès sa prime jeunesse, l’homme s’est épris des cieux et de leurs constellations. Il a ensuite étoffé son parcours aéronautique en qualité de pilote de ligne au service de diverses compagnies aériennes. Ses pérégrinations en solitaire, voguant à travers les immensités désertiques du Sahara lors de vols nocturnes, ont à coup sûr été une source d’inspiration fertile pour son œuvre littéraire. En témoignent certains de ses récits parmi les plus éminents, dont « Courrier Sud » et « Vol de nuit ». C’est avec l’éclosion de « Le Petit Prince » en 1943 qu’Antoine de Saint-Exupéry a véritablement conquis les cœurs à l’échelle planétaire.

Pour les 80 ans de sa disparition, DS rend donc hommage à l’écrivain-aviateur à travers une finition inspirée d’une de ses œuvres, à savoir « Citadelle », un recueil de réflexions sur la condition de l’homme, publié à titre posthume. Concrètement, cette finition vient agrémenter les DS 3, DS 4 et DS 7. Justement, c’est avec ce dernier modèle que les aficionados de la marque au Maroc pourront disposer de cette finition inédite. Extérieurement, cette dernière s’articule autour d’une nouvelle teinte de carrosserie spécifique nacrée, baptisée « Vol de Nuit ». De même, un nouveau badge « Antoine de Saint-Exupéry » prend place sur les portes, et un inédit centre de roues teinté, lui aussi « Vol de Nuit », souligne l’exclusivité de cette finition.

L’habitacle opte pour le cuir nappa, accompagné de broderies et de surpiqûres spécifiques. Un badge « Antoine de Saint-Exupéry » signe la planche de bord et s’ajoute à la citation « Il est le chemin de l’échange entre les étoiles et nous » et au dessin d’étoiles apposés sur les seuils de portes avant. D’autres broderies, ainsi que l’accoudoir brun criollo, apportent une touche d’élégance supplémentaire. Par ailleurs, le volant est entièrement gainé de cuir noir basalte. Quant aux sièges avant, ils sont chauffants, massants et ventilés. Sous le capot, on retrouve l’inoxydable diesel BlueHDi de 130 chevaux, animé par une boîte de vitesses automatique à 8 rapports. Tarif de cette DS7 estampillée Antoine de Saint-Exupéry : 478 000 DH.