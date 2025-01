La ville d’Essaouira prochainement reliée à Paris, Lyon et Nantes

Trois nouvelles liaisons aériennes directes seront lancées entre Essaouira et les villes françaises de Paris, Lyon et Nantes à partir d’avril prochain, avec deux à trois fréquences hebdomadaires pour chaque destination.

Ainsi, Essaouira sera connectée à Paris-Beauvais dès avril prochain grâce à la compagnie Ryanair, qui opérera des vols directs pour répondre à une demande croissante pour cette destination prisée, indique la direction de l’aéroport Essaouira-Mogador.

En mai 2025, EasyJet lancera des vols directs entre l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry et celui d’Essaouira, marquant ainsi la reprise de cette liaison aérienne suspendue en raison de la pandémie de Covid-19.

Lire aussi | Le Maroc première destination en Afrique, un record de 17,4 millions de touristes

Deux mois plus tard, Transavia assurera à son tour une nouvelle connexion entre Essaouira et Nantes, facilitant l’accès des visiteurs en provenance de l’ouest de la France à la Cité des Alizés.

Ces liaisons « s’inscrivent dans une stratégie globale visant à renforcer l’attractivité touristique d’Essaouira, tout en offrant aux voyageurs une meilleure connectivité avec des destinations clés en France », a souligné le commandant de l’aéroport Abdelmounaim Aoutoul.

Elle viennent aussi « appuyer les efforts de promotion de la ville, qui a atteint un nouveau record d’arrivées en 2024 avec plus d’un million de visiteurs », a-t-il précisé dans une déclaration à la MAP.

Lire aussi | Nouvelle liaison directe Rabat-Dakhla opérée par la RAM

Pour rappel, l’aéroport Essaouira-Mogador a enregistré un trafic de 171.892 passagers au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 132.553 durant la même période en 2023, enregistrant ainsi une hausse de près de 30%.

L’aéroport assure des liaisons avec plusieurs grandes villes européennes et propose des vols directs vers diverses destinations internationales, à côté de d’une desserte avec Tanger. Grâce à sa petite taille, cette infrastructure aéroportuaire est réputée pour sa convivialité et l’efficacité de ses services, offrant des formalités d’enregistrement et de sécurité rapides.