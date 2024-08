Le chiffre d’affaires de Managem dépasse 4,4 MMDH à fin juin

Le chiffre d’affaires du groupe minier Managem s’est établi à 4,408 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2024, en hausse de 5% par rapport à la même période une année auparavant.

Cette progression intervient « malgré l’impact de la suspension temporaire des opérations polymétalliques et la baisse de la contribution du cobalt au premier trimestre », indique le groupe dans un communiqué sur ses indicateurs financiers.

Cette évolution positive est marquée par l’appréciation du cours de l’or (+16%), de l’Argent (+13%), du Cuivre (+14%) et du Zinc (+6%), l’amélioration de la production de l’or grâce à la reprise des activités au Soudan ainsi que la consolidation de la production d’argent, explique la même source. Au T2-2024, le chiffre d’affaires de Managem s’est établi à 2,47 MMDH, en hausse de 511 millions de dirhams (MDH) par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette évolution est principalement due à une contribution plus importante de l’or, résultant d’un effet combiné de la hausse des volumes vendus et de l’amélioration du cours de l’or. Par ailleurs, les investissements réalisés au cours du premier semestre 20234 s’établissent à 2,684 MMDH, dont 68% consacrés à l’avancement des travaux de construction du projet aurifère de Boto et du projet cuprifère de Tizert.

S’agissant de l’endettement net consolidé, il s’est établi à 7,143 MMDH, en baisse de 445 MDH par rapport à fin 2023, par effet combiné entre la réalisation de l’augmentation de capital pour un montant de 2,985 MMDH, qui a été clôturée le 14 Avril avec succès, et les efforts importants d’investissement du groupe pour accompagner les projets de développement.