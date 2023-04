Le Maroc recevrait des États-Unis 18 systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité (HIMARS)

Les États-Unis approuvent la vente potentielle de systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) au Maroc pour un montant estimé à 524,2 millions de dollars, selon le Pentagone.

Le département d’Etat américain a approuvé la vente potentielle de systèmes de fusées d’artillerie HIMARS et d’équipements connexes au Maroc dans le cadre d’un accord évalué à 524 millions de dollars, a annoncé mardi le Pentagone. Le département d’État a également approuvé la vente possible d’armes à distance interarmées et d’équipements connexes au Maroc pour un coût estimé à 250 millions de dollars, a indiqué le Pentagone.