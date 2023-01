Le temps qu’il fera, ce mardi 31 janvier

– Temps froid avec gelée ou verglas sur les montagnes, leurs régions voisines, le Sud-Est, l’Oriental et les plaines intérieures.

– Gouttes de pluie sur le sud du Haut Atlas et les plaines entre Casablanca et Essaouira.

– Flocons de neige sur le Sud du Haut Atlas.

– Bruine locale sur l’extrême Ouest de la rive méditerranéenne.

– Rafales de vent assez fortes sur le Détroit, les plaines Centre, le sud du Haut Atlas, l’Anti-Atlas et le Nord des provinces Sud avec des chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de -08/-01°C sur l’Atlas, -05/03°C sur le Rif, les versants Sud-Est et les Hauts plateaux Orientaux, de 06/14°C sur les côtes, la région de Tanger, le Souss et le Sud et de 01/08°C partout ailleurs.

– Températures maximales en légère hausse sur la majeure partie du pays.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le détroit et le long du littoral atlantique.

Températures prévues aujourd’hui :