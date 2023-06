L’émirati Masdar investit dans l’économie circulaire au Maroc

Le groupe émirati Masdar, basé à Abu Dhabi, qui investit fortement dans les énergies renouvelables et les technologies durables à travers le Moyen-Orient et qui nourrit de fortes ambitions en Afrique et Asie centrale, s’apprête à lancer dans la région de Rabat un projet industriel de traitement et valorisation des déchets plastiques.

Lire aussi | Souveraineté industrielle et sanitaire : Télémédecine, IA, connectivité, des innovations « made in Morocco »

Développé par sa filiale Masdar Energy, ce projet devra mobiliser une enveloppe de plus de 100 millions de dirhams et créer plus de 200 emplois directs et indirects. Aussi, plusieurs années après avoir lorgné la production d’électricité verte en solo ou en consortium comme lors de sa désignation par MASEN parmi le consortium adjudicataire pour la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance du projet Noor Midelt I, d’une puissance installée de 800 MW, et comprenant le français EDF Renouvelables et le marocain Green of Africa, ce groupe affilié au fonds souverain d’Abu Dhabi, Mubadala Development Company, s’est enfin résolu à franchir le pas, certes à une échelle moindre que les ambitions affichées au départ pour son développement au Maroc, mais cela représente tout de même un vrai baptême de feu du marché marocain. Le choix de l’économie circulaire n’est pas anodin, car la valorisation des déchets au Maroc recèle un énorme potentiel.

Lire aussi | Aïd Al Adha : une aubaine pour le secteur hôtelier

Rappelons que Masdar vient de signer récemment un mémorandum d’entente avec trois pays africains, en l’occurrence l’Angola, l’Ouganda et la Zambie afin de développer des projets de production d’électricité à base d’énergies renouvelables. Des accords suivis de quelques jours à peine par un accord avec la SOCAR (compagnie publique azerbaïdjanaise de distribution de produits pétroliers) pour investir en commun dans des projets d’hydrogène vert.