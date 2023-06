Canada. Entrée express : L’IRCC fera ce soir une annonce sur les besoins en personnel de santé [Vidéo]

Le 31 mai, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a annoncé avoir finalisé une nouvelle sélection basée sur des catégories pour l’Entrée express. Parmi les six nouvelles catégories, les professions de la santé représentent le plus grand nombre de professions éligibles, soit 35 au total :

• Audiologistes et orthophonistes

• Chiropracticiens

• Dentistes

• Diététiciens et nutritionnistes

• Conseillers en éducation

• Médecins généralistes et médecins de famille

• Instructeurs de personnes handicapées

• Kinésiologues et autres professions thérapeutiques et d’évaluation

• Infirmiers auxiliaires autorisés

• Massothérapeutes

• Assistants de laboratoire médical et professions techniques connexes

• Technologues de laboratoire médical

• Technologues en radiation médicale

• Sonographes médicaux

• Aides-soignants, aides-soignants et associés aux services aux patients

• Infirmiers praticiens

• Coordonnateurs et superviseurs en soins infirmiers

• Ergothérapeutes • Optométristes

• Autres professions d’assistance dans les services de santé

• Autres praticiens de médecines naturelles

• Autres professions professionnelles de diagnostic et de traitement de la santé

• Autres professions techniques en thérapie et évaluation

• Professions paramédicales

• Assistants techniques en pharmacie et assistants en pharmacie

• Assistants médicaux, sages-femmes et professionnels de la santé alliés

• Physiothérapeutes • Psychologues • Infirmières autorisées et infirmières psychiatriques autorisées

• Inhalothérapeutes, perfusionnistes cliniques et technologues cardiopulmonaires

• Spécialistes en médecine clinique et de laboratoire

• Spécialistes en chirurgie

• Thérapeutes en counselling et thérapies spécialisées connexes

• Praticiens de médecine traditionnelle chinoise et acupuncteurs

• Vétérinaires D’autres catégories comprennent :

• Les professions scientifiques, technologiques, d’ingénierie et de mathématiques (STIM)

• Les métiers, tels que les charpentiers, les plombiers et les entrepreneurs

• Le transport

• L’agriculture et l’agroalimentaire

• Une bonne maîtrise de la langue française

Les soins de santé est l’un des secteurs qui connait une pénurie critique de travailleurs. Cela s’explique en partie par le fait que le Canada a l’un des taux de natalité les plus bas au monde et une population vieillissante. On estime à neuf millions les Canadiens qui atteindront l’âge de la retraite, soit 65 ans, au cours des sept prochaines années. Une population plus âgée entraînera une demande accrue sur le système de santé.

Le Canada a besoin d’immigrants pour pallier le manque de jeunes Canadiens et pour pourvoir ces postes critiques. Les données récentes sur les postes vacants de Statistique Canada montrent qu’il y avait 144 500 postes vacants dans le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale en mars 2023, soit 17,7% de tous les postes non pourvus.

Les candidats admissibles aux catégories spécifiques aux professions doivent avoir au moins 6 mois d’expérience de travail continue dans l’une des professions répertoriées, acquise au cours des trois dernières années. Cette expérience peut être acquise au Canada ou à l’étranger.