Soumia Benkhaldoun, ancienne ministre, n’est plus !

La triste nouvelle a été annoncée par son frère, Reda Benkhaldoun, qui a partagé un message émouvant sur Facebook : « Avec une profonde conviction en la volonté divine et en notre destin, je pleure le décès de ma chère sœur, Soumia Benkhaldoun Al Omrani, en ce matin du neuvième jour de Dhul-Hijjah. (…) À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons ».

Une figure politique éminente nous quitte : Soumia Benkhaldoun, ancienne ministre déléguée auprès du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation des cadres, s’est éteinte à l’âge de 60 ans. Son décès survient après une longue bataille contre le cancer, laissant derrière elle un héritage remarquable dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

La cérémonie funéraire se tiendra cet après-midi à la Mosquée Chouhada, à Rabat, où parents, amis et collègues se réuniront pour rendre un dernier hommage à cette femme d’exception. Après la prière d’Al Asr de ce mercredi 28 juin, son corps sera inhumé au cimetière Chouhada, dans un adieu empreint d’émotion et de respect.

Soumia Benkhaldoun a laissé une empreinte indélébile dans le paysage politique marocain. Durant son mandat en tant que ministre déléguée, elle a travaillé sans relâche pour promouvoir l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et la formation des cadres, contribuant ainsi au développement du secteur éducatif au Maroc.

Originaire de Marrakech, la défunte est diplômé de l’École Mohammadia d’ingénieurs, elle a exercé en tant qu’ingénieure d’État en 1986, puis comme professeure à l’École supérieure de technologie de Fès de 1987 à 1994 et ensuite à l’Université Ibn Tofail entre 1994 et 2006. Elle a exercé en tant qu’experte dans le domaine de la femme et du développement au sein de ISESCO. Elle a été nommée, le 10 octobre 2013, ministre déléguée auprès du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation des cadres sous Benkiran II.

