Notre confrère Reda Dalil, directeur de la publication de Telquel, nous a quittés

Le directeur de publication de l’hebdomadaire Telquel, Reda Dalil, est décédé le mercredi 19 mars à l’âge de 46 ans des suites d’une longue maladie.

C’est une terrible nouvelle que nous venons d’apprendre. Notre confrère Reda Dalil, directeur de la publication de Telquel, est décédé hier, mercredi, des suites d’une longue maladie.

« Nous sommes profondément attristés de vous annoncer que Reda Dalil, directeur de la publication de TelQuel, est décédé aujourd’hui 19 mars 2024 à Rabat. Reda avait lutté contre une longue maladie en 2020 », a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi le magazine Telquel.

Lire aussi | Le grand militant Mohamed Bensaid Aït Idder n’est plus !

« Il s’était rétabli avant de connaître une rechute et subir une intervention chirurgicale qui a connu des complications. En tant qu’amis et collègues, nous avons eu l’honneur et le plaisir de travailler à ses côtés, appréciant son professionnalisme, sa rigueur, son dévouement et son immense gentillesse. Toute l’équipe de TelQuel présente ses condoléances à sa famille. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons », a ajouté la même source.

Reda Dalil avait occupé plusieurs postes à responsabilité avant de prendre les rênes du magazine Telquel. En 2014, il était directeur de la publication de l’hebdomadaire Le Temps avant de devenir rédacteur en chef du mensuel Économie et Entreprise. Parallèlement à sa carrière de journaliste, Reda Dalil a également été écrivain. Il a publié en 2014 son premier roman, Le Job. Un livre qui a obtenu plusieurs récompenses, dont le prix littéraire de La Mamounia, destiné au meilleur roman francophone de l’année et le prix Gros Seil du public. Il est également finaliste du Prix de la littérature arabe. En 2015, il a également participé à l’ouvrage collectif Auteurs à 100%.

Lire aussi | Décès de Hassan Slaoui. Le patrimoine comme muse !

Connu pour son professionnalisme et sa bienveillance, Reda Dalil laissera sans doute un grand vide au sein de la famille de la presse marocaine. Au nom du magazine Challenge, nous tenons à présenter toutes nos condoléances à sa famille, à ses proches et à l’ensemble de la rédaction de Telquel.