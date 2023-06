France. Naël, le jeune mort assassiné, devenu « coupable » !

Coupable d’être au mauvais endroit et au mauvais moment. La mort de Naël est révélatrice de la profondeur du racisme qui ronge l’Etat et la société française.

17 ans. A peine adolescent. Juridiquement mineur. Le jeune Naël a été arraché à la vie par une balle tirée à bout portant dans sa poitrine, par un policier censé représenter l’ordre et symboliser la protection contre les actes criminels. Fils unique, sa pauvre mère n’aura pas la chance de le voir grandir et devenir un homme. Naël sera tué deux fois. D’abord par cette balle tirée froidement par un policier lorsqu’il a refusé d’obtempérer. Ensuite, par un système judiciaire qui, dès le départ, essaya de transformer la victime en coupable. Le procureur ordonna une enquête à l’encontre de Naël pour délit de fuite et tentative d’homicide volontaire, en se basant ainsi exclusivement sur la version policière qui, par la suite, s’est révélée être mensongère et calomnieuse. Version immédiatement démentie par une vidéo reproduisant clairement la réalité des faits. La victime est ainsi devenue coupable. Et si cette vidéo n’existait pas ? Naël aurait été « comptabilisé » dans la liste macabre des présumés coupables. En 2022, 13 personnes de couleur ont été exécutées pour refus d’obtempérer. Les témoignages sont glaçants. Le racisme est profondément présent en France, même dans les institutions étatiques chargées d’assurer la sécurité publique, c’est-à-dire la sécurité des gens. Après plus d’un siècle, l’ombre de l’affaire Dreyfus est toujours là. Elle se répète. Grâce surtout à l’impunité. Le racisme est systémique. Il est exercé quotidiennement à travers le « contrôle de faciès ».