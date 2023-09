Les séismes ne tuent pas quand la construction répond aux normes et tient sur un sol ferme￼

C’est l’avis de tous les géophysiciens et sismologues. Les séismes ne provoquent pas forcément la mort, ce sont les bâtiments qui, s’ils ne sont pas construits selon les normes appropriées, deviennent des facteurs de danger lors d’une secousse tellurique. La magnitude d’un séisme joue un rôle majeur, mais pour les séismes de magnitude inférieure à 7, d’autres éléments peuvent influencer l’impact. Une magnitude dépassant 8, en revanche, peut détruire les structures les plus solides. Divers facteurs contribuent à déterminer si le bilan est léger ou lourd.

On peut toujours survivre à un tremblement de terre de magnitude inférieure à 7. Pour preuve, le séisme qui a frappé en 2019 l’État américain de Californie n’a fait aucun mort et il n’a pas non plus causé de dommages majeurs aux infrastructures bien qu’il soit de magnitude supérieur que le 6,8 enregistrée dans le séisme qui a frappé le Maroc le 8 septembre courant. Le secret, un sol solide et une construction qui respecte bien les normes.