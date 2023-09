Le FMI et la Banque mondiale annoncent la tenue de leurs AG annuelles à Marrakech du 9 au 15 octobre

Les deux principales institutions financières mondiales ont exprimé leur soutien inconditionnel au Royaume du Maroc dans cette période difficile, suite au séisme dévastateur qui a frappé la région d’Al Haouz et ses environs, au cœur du pays, entraînant le décès de 3000 personnes et causant plus de 5000 blessés.

Il est à noter que le ministère de l’Economie et des Finances a organisé, mardi à Marrakech, en partenariat avec la Cour des comptes, une conférence internationale autour du « Rôle des institutions supérieures de contrôle dans le renforcement de la reddition des comptes, la transparence, l’intégrité publique et la bonne gouvernance ».

Cette Conférence intervient dans le cadre d’une série d’activités organisées par le Maroc à l’occasion de la tenue, dans le Royaume, des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international en octobre prochain à Marrakech, indiquent les deux parties dans un communiqué.

Cet événement vise à amorcer l’échange d’expériences autour de problématiques naissantes liées à la contribution des institutions supérieures de régulation financière et comptable dans le renforcement du système de transparence et de la bonne gouvernance dans le secteur public, poursuit la même source, soulignant que ces organes jouent un rôle efficient dans l’amélioration de la performance publique et dans la construction d’institutions efficaces, transparentes et soumises à la reddition des comptes.

La tenue de cette réunion au Royaume du Maroc souligne la confiance et la fiabilité du pays dans le domaine du contrôle public des finances, notamment dans les aspects liés aux mécanismes de mise en œuvre du principe de liaison de la responsabilité et de la reddition des comptes et reflète l’intérêt grandissant du Maroc pour le renforcement et la protection des principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition de comptes, conclut-t-on.