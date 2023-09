Aid Al Mawlid. Un jour férié ? Vous avez dit deux ? Voici ce que prévoit la loi

Seuls les salariés des établissements publics ont droit à deux jours de congé payés, le jour de la fête et le jour suivant. Cependant de nombreuses entreprises privées se soumettent elles aussi à la loi des entités publiques, bien qu’elles ne soient pas obligées d’accorder à leur personnel un deuxième jour de congé le lendemain de la fête.

Au Maroc, Aid Al Mawlid Annabawi sera célébré cette année le jeudi 28 septembre. « Avons-nous droit à un jour de congé ou plutôt deux ? », cette question que se posent les salariés semble aussi sacrée que l’évènement religieux lui-même, qui commémore le jour de la naissance de notre prophète Sidna Mohammad. Et voici la réponse.

Lire aussi | Gestion des fonds liés aux conséquences du séisme : La contribution des fonctionnaires sera facultative et volontaire

Le décret n°2.00.166 du 10 mai 2000 modifiant et complétant le décret n°2.77.169 du 28 février 1977 précise que les fêtes religieuses donnent lieu à 2 jours fériés pour les administrations, les entreprises et la fonction publiques. Le décret n°2.04.426 stipule que pour les entreprises privées il est prévu qu’un seul jour de congé est payé. L’employeur n’a donc pas l’obligation d’accorder le second jour, sauf stipulation contraire dans une convention collective. Dans la pratique, les banques ainsi que les multinationales accordent deux jours de congé payés.

Lire aussi | Séisme au Maroc. Le Royaume, sous le leadership de S.M. le Roi, surmontera les effets de cette tragédie [Par M. Othmane BAHNINI]

Il est à noter que la fête de Aid Al Mawlid Annabawi sera célébrée, cette année, le jeudi 28 septembre 2023, tel qu’il a été annoncé le vendredi 15 septembre par le ministère des Habous et des Affaires islamiques.