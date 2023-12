Côte d’Ivoire. Une collecte de fonds via un concert pour soutenir les sinistrés du séisme au Maroc

À l’initiative de l’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, un «Concert de la Fraternité Ivoiro-Marocaine» sera organisé le 15 décembre courant au Parc des expositions d’Abidjan, l’objectif étant de collecter des fonds au profit des sinistrés du tremblement de terre qui a frappé la région d’Al Haouz le 8 septembre dernier.

Lors d’une conférence de presse qui s’est déroulée récemment à Abidjan, l’Ambassadeur du Maroc Abdelmalek Kettani a souligné «qu’à la suite du séisme qui a touché une partie du Maroc, il appartient aux frères de la Côte d’Ivoire et à toutes les communautés résidant en Côte d’Ivoire d’apporter leur solidarité et leur soutien aux populations affectées», ont rapporté nos confrères de l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP). Ces derniers précisent que l’Ambassadeur du Maroc a par ailleurs déclaré que cette initiative témoigne de la relation solide entre la Côte d’Ivoire et le Maroc.

«Nous sommes ensemble, et c’est dans les difficultés que l’on reconnaît ses vrais amis», a souligné l’Ambassadeur en présence de plusieurs acteurs impliqués dans l’organisation de l’événement. L’ambassadeur a également précisé que l’ensemble des fonds collectés au cours de cette soirée caritative sera reversé au Maroc afin d’assister les personnes impactées par le séisme.

«Nous allons collecter des fonds significatifs qui seront utilisés par l’État marocain pour apporter l’aide nécessaire à ces personnes touchées par ce terrible événement», a-t-il indiqué. A noter que le concert mettra en avant plusieurs grandes stars, aussi bien ivoiriennes que marocaines, et sera diffusé sur différentes chaînes de télévision. Faut-il se souvenir que le dernier bilan du drame faisait état de 2 946 morts et de 6 125 blessés.