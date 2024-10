Macron au Maroc : Edgar Morin, Leïla Slimani, BHL… les personnalités de la culture accompagnent en nombre le président français

Le président Emmanuel Macron débute aujourd’hui une visite d’État au Maroc, accompagné d’une impressionnante délégation artistique et intellectuelle. Ce voyage, qui marque une étape cruciale dans le renforcement des liens entre la France et le Maroc, met en avant des figures emblématiques des mondes de la culture, de la littérature, et de la pensée, rendant hommage aux relations historiques entre les deux pays.

Parmi les personnalités qui entourent Macron, on retrouve Edgar Morin, sociologue et philosophe, et Leïla Slimani, écrivaine reconnue d’origine marocaine. S’ajoute le rappeur et auteur-compositeur Lartiste, qui incarne le lien dynamique entre les cultures des deux rives de la Méditerranée. D’autres figures prestigieuses telles que Bernard-Henri Lévy, écrivain et réalisateur, et l’actrice Arielle Dombasle, marquent également leur soutien à cette mission en honorant de leur présence les rencontres bilatérales.

Lire aussi | Business, culture et immigration… Macron entame une visite d’Etat historique au Maroc

Les écrivains et penseurs sont bien représentés avec le romancier Pierre Assouline, le poète Tahar Benjelloun, et l’économiste et écrivain Jacques Attali. Jack Lang, président de l’Institut du Monde Arabe, renforce cette délégation en apportant une vision culturelle méditerranéenne essentielle. S’ajoute Frédéric Jousset, président d’Art Explora, organisation dédiée à la démocratisation culturelle.

Le domaine universitaire et scientifique est aussi de la partie, avec des représentants comme Rachid Yazami, physico-chimiste de renom, et Sébastien Abis, chercheur à l’Institut de Relations internationales et stratégiques. Laura Chaubard, directrice générale de l’École polytechnique, et Laurent Champaney, directeur des Arts et Métiers, participent également, symbolisant l’engagement pour un partenariat académique et scientifique durable.

Le volet artistique est complété par des personnalités comme l’acteur Gérard Darmon, l’humoriste Jamel Debbouze, et la pianiste Nour Ayadi. Ces artistes participent aux événements prévus pour cette visite, reflétant la riche diversité du patrimoine culturel franco-marocain.

Lire aussi | L’allocution d’Emmanuel Macron au Parlement aura lieu mardi à 11 heures

Enfin, plusieurs associations œuvrant pour la solidarité et l’inclusion sociale accompagnent cette délégation : Jean-Marc Borello, fondateur du groupe SOS, Abdelaali El Badaoui, président de l’association Banlieues Santé, et Marc Eisenberg de l’Alliance Israélite Universelle apportent leur expertise sur des sujets de cohésion sociale et de développement humain.

Cette visite d’État, riche en personnalités, souligne l’ambition commune de S.M. le Roi Mohammed VI et du président Macron de renforcer la coopération sur les plans économique, culturel et humain.