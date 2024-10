Kotler révèle les secrets du succès des entreprises marocaines

Icône du marketing moderne, Philip Kotler a marqué l’enseignement du marketing à travers ses ouvrages, largement utilisés par les entrepreneurs et étudiants. D’ici 2031, pour son centenaire, Kotler Impact publiera 100 éditions d’«Essentials of Modern Marketing», chacune dédiée à une région. Une version maghrébine vient de paraître, mettant en avant les success stories des entreprises locales, notamment marocaines, et leurs stratégies. Les détails

Philip Kotler, figure emblématique du marketing moderne et auteur de près de 60 ouvrages, dont le célèbre «Marketing Management», reste une référence incontournable pour les professionnels et les étudiants. Son œuvre, rééditée de nombreuses fois, a façonné l’enseignement du marketing dans le monde entier, attirant un large public allant des entrepreneurs aux étudiants en commerce, médecine, ingénierie et sciences sociales.

En vue de célébrer son centenaire en 2031, Kotler Impact a lancé un projet ambitieux : publier 100 éditions de «Essentials of Modern Marketing», chacune axée sur un pays ou une région spécifique. Parmi ces éditions, une version maghrébine vient de voir le jour, sous la direction de Dr. Sarah Juidette, enseignante-chercheure à l’ENCG Casablanca, Directrice de Kotler Impact Maghreb et fondatrice de la plateforme marketingpsj.com.

Cette première édition dédiée au Maghreb met en lumière les réussites d’entreprises locales et présente des stratégies marketing innovantes adaptées aux spécificités de la région. Les cinq pays concernés (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Mauritanie) sont représentés, avec une attention particulière accordée aux entreprises marocaines, qui occupent une place de choix.

En effet, plusieurs sociétés marocaines ont été sélectionnées pour promouvoir leur marque à l’échelle internationale. Grâce à la renommée mondiale de cette publication, les études de cas en provenance du Maroc deviendront des références dans le domaine du marketing, offrant une vitrine à des success stories locales souvent peu connues au-delà des frontières régionales.

L’objectif ambitieux de Kotler Impact est d’atteindre un million de lecteurs et de générer au moins dix millions de conférences organiques dans chaque pays du Maghreb, renforçant ainsi l’influence de ce livre dans le monde académique et professionnel.

Pour garantir la qualité et la pertinence des contenus, le processus de réalisation de cette édition a été méticuleusement organisé. Un comité scientifique international, composé de spécialistes de renom, a veillé à la rigueur des analyses et à leur conformité avec les meilleures pratiques mondiales. Les auteurs sélectionnés, experts dans leurs domaines respectifs, ont apporté une analyse approfondie et un lien solide entre la théorie et la pratique du marketing.

Parmi les experts impliqués figurent des noms prestigieux tels que Denis Rothman (France), expert en intelligence artificielle, Gabriele Carboni (Italie), co-fondateur de Weevo, et Haseeb Shabbir de l’Université de Huddersfield (Royaume-Uni), ainsi que Sarah Juidette, à la tête de cette initiative régionale. Le choix des success stories s’est basé sur l’innovation et la résilience des entreprises, avec une sélection de vingt études de cas issues de divers secteurs d’activité. Ces études de cas, enrichies par des interviews de dirigeants, visent à offrir des enseignements variés et à mettre en avant des approches marketing adaptées aux défis du Maghreb.

Cette édition maghrébine a bénéficié de la contribution d’une trentaine d’enseignants-chercheurs maghrébins provenant d’institutions prestigieuses telles que l’ENCG Casablanca, l’ENCG Marrakech, l’ENCG Agadir, l’ISCAE Tunis, l’ISCAE Casablanca, l’UIR, le TBS, et bien d’autres. Ensemble, ils ont documenté les succès de 18 entreprises marocaines et 2 tunisiennes, couvrant des secteurs allant de la fintech à l’e-learning, en passant par la santé et le tourisme.

Parmi ces entreprises, on peut citer Henry’s, Centrale Danone, Dacia, CASHPLUS et KORALUX, dont les représentants respectifs, Adil Alami (Route To Market, en tant qu’expert), Achraf Fayda (CMO Danone), Abdelhamid Lotfi (CMO Dacia-Alpine), Hazine Sebbata (CEO CASHPLUS) et Houcine Iraqi Houssaini (CEO KORALUX), ont partagé la success story de leurs entreprises dans cette édition (voir encadrés).

Ce projet promeut l’expertise marketing du Maroc à l’échelle internationale, en faisant de ces études de cas des modèles pour les professionnels et étudiants du monde entier.