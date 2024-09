Macron nomme Michel Barnier nouveau Premier ministre français

Le président français Emmanuel Macron a nommé, jeudi, l’ancien négociateur européen du Brexit, Michel Barnier, au poste de Premier ministre en remplacement de Gabriel Attal, a annoncé le Palais de l’Elysée dans un communiqué.

« Le Président de la République a nommé Monsieur Michel BARNIER Premier ministre. Il l’a chargé de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays et des Français », lit-on dans le communiqué.

Cette nomination, précise la même source, « intervient après un cycle inédit de consultations au cours duquel, conformément à son devoir constitutionnel, le Président s’est assuré que le Premier ministre et le gouvernement à venir réuniraient les conditions pour être les plus stables possibles et se donner les chances de rassembler le plus largement ».

Homme de droite, Michel Barnier qui a mené les négociations du Brexit pour l’Union européenne de 2016 à 2020, est ainsi chargé de former un nouveau gouvernement qui devrait s’atteler au plus vite à débloquer la situation politique sans précédent, d’autant plus que des échéances majeures attendent le pays, notamment le budget 2025.

Fin négociateur et homme du consensus, Michel Barnier a été membre du Gouvernement français à quatre reprises : Ministre de l’environnement (1993-1995), Ministre des affaires européennes (1995-1997), Ministre des affaires étrangères (2004-2005) et enfin Ministre de l’agriculture et de la pêche (2007-2009).

Deux fois commissaire européen, il a été aussi eurodéputé en 2009 et 2010, avant de se voir confier en 2016 la mission de discuter au nom de l’Union européenne, les conditions de sortie du Royaume-Uni.