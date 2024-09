Xi Jinping promeut une coopération renforcée avec l’Afrique au Sommet du FOCAC

Le président chinois Xi Jinping a pris la parole lors de la cérémonie d’ouverture du Sommet du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC), en mettant l’accent sur le renforcement des relations entre la Chine et l’Afrique.

Il a appelé à une modernisation partagée et à la construction d’une communauté de destin commun entre les deux partenaires.

Dans son discours, Xi Jinping a rappelé l’histoire des relations sino-africaines, soulignant que la création du FOCAC en 2000 avait marqué un tournant dans cette coopération. Il a précisé que cette relation avait permis aux deux parties de surmonter de nombreux défis mondiaux, tels que les catastrophes naturelles et la mondialisation économique. Selon lui, la Chine et l’Afrique ont construit une relation exemplaire basée sur la sincérité et des résultats concrets.

Le président chinois a également abordé la question de la modernisation, qu’il considère comme un droit fondamental pour les pays en développement. Il a critiqué les approches occidentales de la modernisation, affirmant qu’elles avaient souvent imposé des souffrances aux pays du Sud. À l’inverse, la Chine et l’Afrique, a-t-il expliqué, s’efforcent de tracer un chemin de modernisation qui corresponde à leurs réalités nationales. Il a félicité les dirigeants africains pour les avancées réalisées dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, un plan visant à transformer le continent.

Xi Jinping a articulé sa vision de la modernisation sino-africaine autour de six axes principaux : la justice et l’équité, l’ouverture et la coopération gagnant-gagnant, la primauté au peuple, la diversité et l’inclusion, le développement écologique, et la paix et la sécurité. Le président chinois a notamment mis l’accent sur l’importance de projets communs dans le domaine des infrastructures, de l’industrialisation, de la lutte contre la pauvreté, ainsi que des échanges culturels.

Parmi les initiatives annoncées, Xi Jinping a dévoilé un plan ambitieux de dix actions de partenariat couvrant divers domaines. Il a promis des investissements dans des projets africains, avec un accent particulier sur les infrastructures et l’agriculture. Le président a également annoncé la construction de 30 projets d’infrastructures sur le continent, ainsi qu’une exonération totale des droits de douane pour les produits en provenance des pays africains les moins avancés.

Pour soutenir ces engagements, la Chine investira un total de 360 milliards de yuans, dont 210 milliards seront débloqués sous forme de lignes de crédit. Ce soutien financier vise à stimuler les économies africaines et à favoriser des projets de développement à long terme.

Au cours de son discours, Xi Jinping a insisté sur l’importance de la paix et de la sécurité comme fondement de toute modernisation. Il a appelé à renforcer la coopération sino-africaine dans ces domaines et à soutenir les efforts de stabilité sur le continent. Le président a également encouragé les entreprises chinoises à intensifier leurs investissements en Afrique et a proposé de faciliter l’émission d’obligations africaines sur le marché chinois.

Le discours de Xi Jinping s’inscrit dans la continuité des efforts de la Chine pour consolider son influence en Afrique, tout en soutenant les ambitions de développement du continent.