Maroc : les établissements publics comptent investir près de 138 MMDH en 2025

Le programme d’investissement prévisionnel des établissements et entreprises publics (EEP) est évalué à 137,7 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, soit une hausse de 4% en glissement annuel. OCP, ONEE, AREF, Régies de distributions, Al Omrane et CDG se taillent la part du lion de ces crédits.

Un volume de 103,2 MMDH de ces investissements est attribué aux EEP du périmètre de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat et de suivi des performances des établissements et entreprises publics (ANGSPE), d’après le projet de loi de finances (PLF-2025).

Environ 61% de ces investissements seront réalisés par le groupe OCP (45 MMDH), l’Office national de l’Electricité et de l’Eau Potable – ONEE (près de 13,79 MMDH), les Académies régionales de l’éducation et la formation professionnelle – AREF (7,51 MMDH), le Holding Al Omrane (6,43 MMDH), les Régies de distribution (5,89 MMDH) et au groupe CDG (près de 4,89 MMDH).

Le rapport révèle également que les prévisions de 2026, établies à 141,61 MMDH, montrent une légère hausse comparativement à 2025 et qui sera suivie par une diminution en 2027 (environ 122,3 MMDH). Ces investissements sont imputés à 64% aux EEP du périmètre de l’ANGSPE.

Par ailleurs, l’analyse de la répartition régionale fait ressortir que Fès-Meknès et Drâa-Tafilalet devraient enregistrer, par rapport à 2024, une progression de 1,5 point de leur part d’investissement, soit respectivement 5,8% et 6,2% en 2025, suivies de Casablanca-Settat (+0,3 point à 32%).

La part d’investissement de la région de l’Oriental accuserait, en revanche, une régression de 1,6 point à 4,7%, tandis que les autres régions auraient des variations ne dépassant pas 1 point.