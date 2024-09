Maroc: les intempéries sévissent dans plusieurs régions, les autorités à pied d’œuvre

Des pluies diluviennes continuent de s’abattre sur plusieurs régions du Maroc. La spectaculaire montée des eaux menace les riverains des oueds dans certains endroits. Les autorités sont à pied d’œuvre pour minimiser les dégâts humains.

Dans la région de Tata, un autocar a été emporté par les crues, faisant deux morts, alors que 13 passagers ont été secourus et 14 autres portés disparus, selon un bilan provisoire des autorités locales.

Les pluies exceptionnelles ont engendré une montée des retenues de plusieurs cours d’eau à des niveaux inédits, celle de Oued Tata ayant atteint, à elle seule, 2.300 m3 par seconde (m3/s), alors que Oued Zguid a enregistré 1.900 (m3/s). La plupart des zones relevant de cette province ont enregistré divers dégâts matériels.

Des précipitations entre 70-120 mm ont été signalées, vendredi, dans les provinces d’Es-Smara et Assa-Zag. Les provinces de Tata, Zagora, Taroudant, Ouarzazate, Tinghir, Errachidia et Figuig ont enregistré des pluies entre 30-60 mm.

Mobilisation tous azimuts

Face à cette situation, les autorités locales, en coordination avec les différents départements, services et autorités concernés, ont pris les mesures nécessaires pour faire face aux éventuels dégâts des fortes précipitations attendues ou observées.

Elles se tiennent prêtes à fournir toutes les formes de soutien et d’assistance nécessaires, tout en mobilisant l’ensemble des ressources et moyens afin d’assurer la sécurité des citoyens et des biens, assure, samedi, le ministère de l’Intérieur.

Le ministère appelle les citoyens au niveau de toutes les provinces concernées par ces intempéries, objet des bulletins d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie (DMG), à faire preuve de prudence et de vigilance, notamment le long des cours d’eau et des ravins.

Nouvelle alerte

Les citoyens sont exhortés à ne pas s’aventurer à traverser les tronçons inondables en période de crues des oueds, à prendre les précautions nécessaires pour éviter tout danger pour soi-même ou autrui, à éviter les comportements hasardeux et à interagir positivement avec les instructions des autorités et des équipes d’intervention.

Dans un nouveau bulletin d’alerte de niveau de vigilance « orange », la Direction générale de la météorologie (DGM) a fait état d’averses orageuses (30 – 60 mm) intéresseront samedi de 12h00 à 23h00, les provinces de Tata, Tinghir, Zagora, Figuig, Errachidia, Taroudant, Aousserd, Es-Semara, Guelmim, Ouarzazate, Assa-Zag, Oued Ed-Dahab, Boujdour et Tiznit, a précisé la DGM.