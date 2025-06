Mazafil s’allie à Tactical Tactics pour conquérir l’Amérique du Nord

Le secteur textile marocain franchit une nouvelle étape dans son ouverture à l’international. L’entreprise Mazafil, leader national dans la fabrication de couvertures, a conclu un partenariat stratégique de cinq ans avec Tactical Tactics, un bureau de représentation basé à Casablanca et spécialisé dans le développement commercial à l’étranger.

Aux termes de cet accord, Tactical Tactics devient le représentant exclusif de Mazafil aux États-Unis et au Canada. L’objectif : positionner les couvertures marocaines sur ces marchés porteurs, en s’appuyant sur une approche ciblée visant des acheteurs et courtiers en quête d’alternatives aux fournisseurs asiatiques, notamment dans le textile industriel.

« Ce partenariat incarne notre conviction que l’industrie marocaine a sa place sur les plus grandes scènes internationales », a déclaré Dikra Ait Nacere, directrice générale de Tactical Tactics. L’entreprise mise sur une stratégie de performance fondée sur des résultats concrets et durables.

Mazafil, pour sa part, y voit une opportunité de franchir un cap dans sa stratégie d’exportation. Déjà bien implantée au Maroc, la société ambitionne désormais de valoriser son savoir-faire à l’échelle mondiale. « Ce partenariat marque une étape stratégique pour Mazafil », a souligné sa direction, précisant que l’Amérique du Nord offre des perspectives de croissance durable et exigeante, en phase avec les standards de qualité de l’entreprise.

La signature de l’accord s’est déroulée en présence de représentants de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), de l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH), de la Chambre de Commerce Américaine au Maroc (AMCHAM), ainsi que d’acteurs du secteur et de partenaires commerciaux.

Ce rapprochement s’inscrit dans une dynamique plus large de repositionnement du textile marocain sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, à l’heure où de nombreux acheteurs nord-américains cherchent des alternatives plus fiables et plus proches à la production asiatique.