Message de condoléances de SM le Roi à la famille du journaliste feu Jamal Berraoui

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille du journaliste feu Jamal Berraoui.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une vive émotion la triste nouvelle du décès de l’éminent journaliste, feu Jamal Berraoui, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde.

En cette triste circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à ses proches, à sa grande famille médiatique nationale et à l’ensemble de ses amis, Ses vives condoléances et sincères sentiments de compassion suite à la disparition d’un journaliste et d’un analyste politique et économique compétent au parcours médiatique distingué.

Le regretté était connu pour sa générosité et son attachement constant aux principes de la déontologie professionnelle qu’il a incarnés, avec audace et en toute objectivité, pour la défense dans un esprit élevé de patriotisme sincère des intérêts suprêmes de la patrie et des valeurs sacrées de la nation, écrit le Souverain.

Tout en partageant les sentiments des membres de la famille du défunt en cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant imparable, SM le Roi implore le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort, de rétribuer amplement le défunt pour ses bonnes œuvres au service de la patrie et de l’accueillir parmi les Vertueux.