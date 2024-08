Moulay Hafid Elalamy nommé président du conseil d’administration de Teleperformance

Ce mercredi 28 août, Teleperformance, acteur majeur dans le secteur des centres d’appels, a annoncé d’importants changements au sein de sa gouvernance, avec la nomination de Moulay Hafid Elalamy en tant que président de son conseil d’administration.

Les récentes décisions visent à renforcer l’équipe dirigeante et à préparer la succession de l’actuel directeur général, Daniel Julien, dont le mandat a été renouvelé, comme précisé dans un communiqué du groupe.

Lire aussi | Société Générale. Une affaire en or pour Moulay Hafid Elalamy !

En parallèle, Thomas Mackenbrock a été désigné pour occuper le poste de directeur général délégué. Sa mission consistera à épauler Daniel Julien, qu’il devrait remplacer à terme, suivant un calendrier établi par un comité ad hoc. Ce comité inclut le président Moulay Hafid Elalamy, le directeur général Daniel Julien, et le directeur général délégué Thomas Mackenbrock.

« J’ai eu l’opportunité de participer à la refonte de la gouvernance de Teleperformance, maintenant plus flexible et alignée sur les meilleures pratiques. Monsieur Daniel Julien a su transformer ce groupe en un leader mondial. Je suis heureux de collaborer étroitement avec lui et Monsieur Mackenbrock pour façonner l’avenir de l’entreprise et de son management », a déclaré Moulay Hafid Elalamy.

Lire aussi | Rachat de Société Générale Maroc. Moulay Hafid Elalamy viserait aussi certaines filiales d’Afrique subsaharienne du groupe français

En 2023, Teleperformance a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 8,3 milliards d’euros (soit 9 milliards de dollars US) et un bénéfice net de 602 millions d’euros.