Naziha Belkeziz prend officiellement les rênes de la Banque centrale populaire

Comme anticipé par Challenge, le Conseil d’administration de la Banque Centrale Populaire (BCP) a entériné aujourd’hui la nomination de Naziha Belkeziz en tant que Présidente-Directrice Générale du groupe, devenant ainsi la première femme à diriger une banque marocaine. Elle succède à Mohamed Karim Mounir, qui a marqué l’histoire du groupe avant de prendre sa retraite.

Cette nomination, qui reflète la confiance du Conseil d’administration en son leadership, est également un signal fort pour le secteur bancaire marocain, encore majoritairement dirigé par des hommes. Naziha Belkeziz, qui était jusqu’alors Directrice Générale du pôle risques et engagements de la BCP, a un parcours de plus de 30 ans dans la finance et la banque. Son expérience l’a menée au sein de grandes institutions comme l’ancienne Banque Commerciale du Maroc (BCM) et Attijariwafa Bank, où elle s’est distinguée dans les domaines du financement d’investissement, de la gestion des risques et des relations avec les entreprises.

Diplômée en sciences de gestion de l’Université Paris-Dauphine, elle est également engagée dans le milieu associatif, avec des contributions notables au sein de Réseau Entreprendre Maroc et à la Banque Alimentaire, qu’elle préside. Ces engagements illustrent son attachement à l’entrepreneuriat et à la solidarité sociale, notamment en faveur des jeunes filles en milieu rural.

Le Conseil d’administration a salué la carrière de Mohamed Karim Mounir, qui a passé près de trois décennies au sein du groupe et en a pris la direction en 2018. Sous son mandat, le groupe a consolidé sa place dans le paysage économique marocain en participant activement au financement de l’économie nationale, à la mobilisation de l’épargne, et en soutenant l’inclusion financière.