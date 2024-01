BCP. Naziha Belkeziz, nouvelle Directrice générale en charge du pôle risques et engagements

Jusque-là consultante en gouvernance et administratrice indépendante, Naziha Belkeziz vient d’être portée à la tête de la Direction générale en charge du pôle risques et engagements du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP).

Consultante dans le domaine de la gouvernance au sein du cabinet «Associés en Gouvernance Maroc», Naziha Belkeziz a été nommée Directrice générale en charge du pôle risques et engagements du Groupe Banque Centrale Populaire. Elle remplace Choukri Oimdina, nommé récemment Directeur général délégué chargé du pôle gestion globale des risques du groupe Attijariwafa bank. Naziha Belkeziz qui prendra officiellement ses fonctions le 1er février prochain, connait bien la maison. Car jusqu’à cette nouvelle nomination, elle était Administratrice Indépendante du Groupe Banque Centrale Populaire.

Il faut dire que celle qui est également Administratrice indépendante de TotalEnergies connait bien le domaine bancaire. Diplômée en Sciences de Gestion de l’Université de Paris Dauphine, Naziha Belkeziz s’est orientée vers la banque, un secteur où elle a effectué une carrière de plus de 20 ans.

Ainsi, de 1992 à 2011, elle a eu de nombreuses responsabilités au sein de l’ancienne Banque Commerciale du Maroc (BCM), puis du groupe Attijariwafa bank où elle a été successivement responsable du financement de l’investissement, de l’immobilier et du tourisme au sein de la direction des crédits, Senior Banker au sein de la direction des Grandes Entreprises et des Institutionnels, Economiste en chef du groupe, responsable du marketing et de la communication de la Banque de l’Entreprise puis responsable du marché de la PME.

Auteur d’un ouvrage sur les privatisations et le marché boursier au Maroc (Editions Dar Nachr El Maarifa. 1999), Naziha Belkeziz est une femme très engagée puisqu’elle œuvre également dans le domaine associatif. En effet, elle est membre du conseil d’administration de Réseau Entreprendre Maroc, une ONG spécialisée dans le soutien aux jeunes entrepreneurs. Elle est également présidente de la Banque Alimentaire, une ONG qui, outre sa fonction première d’aide aux associations, soutient une quarantaine de foyers de jeunes filles dans le monde rural.