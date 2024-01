UM6P. Après la France, voici les deux autres prochaines antennes à l’international

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a ouvert ce 24 janvier, sous la direction de Fahd Benkirane, sa première antenne internationale à Paris, sous le nom d’ « UM6P France ». Il s’agit de la première des trois implantations internationales de l’UM6P prévues cette année.

L’UM6P France qui vient d’ouvrir ses portes dans la capitale française se veut le « pont » que l’UM6P entend créer entre le Maroc et l’Afrique d’une part et la France et l’Europe d’autre part. Logique que le choix soit porté sur la France où l’institution a déjà développé un tissu de partenariats avec de nombreuses universités et centres de recherche français (CNRS, Sciences Po Paris, Polytechnique, Mines Paris, l’École des Ponts ParisTech, l’Université Nice Sophia Antipolis, l’ENS Paris-Saclay…). Au-delà également, avec cette première implantation internationale, le Royaume étend aussi son influence dans la formation des élites qui penseront et feront l’Afrique de demain.

Ainsi, deux autres implantations internationales de l’université marocaine Université Mohammed VI Polytechnique sont prévues cette année. Ces antennes seront ouvertes à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, avec un focus agriculture digitale (Digital Farming School), et au Canada.

Lire aussi | Hôtellerie. Le Club Med Agadir concédé au duo Benabbès Taarji et Marrache

En ce qui concerne l’antenne ivoirienne de l’UM6P, la première pierre a déjà été posée en juin dernier au sein de la Technopole de Yamoussoukro. Elle sera le premier projet de ce genre sur le continent, offrant de nouvelles opportunités aux jeunes ivoiriens passionnés par l’AgriTech. La première cohorte d’une centaine de jeunes talentueux intégrera l’établissement, bénéficiant d’une formation d’excellence en Agritech et ayant comme laboratoire une ferme expérimentale jouxtant l’école.

En attendant, dans l’Hexagone, UM6P France accueillera à partir du mois de février les premières promotions d’une trentaine de cadres dirigeants et jeunes professionnels, français et européens principalement, mais aussi issus de la diaspora africaine. Cette année, elle entend décliner un catalogue de 40 à 50 modules de formations exécutives, auprès de 500 candidats, et proposer des opportunités aux chercheurs intéressés par le développement de l’Afrique. Outre la formation continue, UM6P France, dirigée par Fahd Benkirane, entend promouvoir l’entreprenariat. Ainsi, elle ouvrira dès cette année, le premier lab européano-africain de startups greentech (hydrogène, agritech…), cleantech et medtech (biotech…).

Lire aussi | Fiscalité des avocats. Plus que quelques jours pour effectuer le versement des acomptes provisionnels

Avant de prendre la tête d’UM6P France, Fahd Benkirane a travaillé pendant plus de dix ans au sein du Groupe OCP en tant que vice-président des ventes pour l’Asie de l’Est et l’Océanie, puis vice-président et responsable des produits de spécialité, et plus récemment vice-président pour le Brésil et l’Amérique latine. Il connait bien la France pour y avoir démarré sa carrière en 2004 comme senior business consultant, avant de rejoindre le groupe Bouygues Telecom comme directeur de projets, puis responsable développement commercial et stratégie. Benkirane est diplômé de l’IMT Atlantique en ingénierie télécoms et de l’ESSEC Business School. Il est également passé par des programmes de leadership au MIT Sloan School of Management, à HEC et Harvard Business School.