Hôtellerie. Le Club Med Agadir concédé au duo Benabbès Taarji et Marrache

La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), en commun accord entre Madaëf, sa branche Tourisme, et le groupe Club Med, a concédé le club Med Agadir au groupement constitué par la famille Benabbès-Taarji et Guy Marrache. Le mythique établissement hôtelier de la capitale du Souss-Massa qui existe depuis 1965, sera entièrement rasé pour laisser la place à un nouvel hôtel 5 étoiles de 400 chambres sous enseigne Robinson Magic Life (marque haut de gamme du numéro un mondial du tourisme TUI).

La page du mythique Club Med Agadir vient d’être définitivement tournée. Exploité en location depuis 56 ans par le groupe Club Med, l’établissement hôtelier fermé depuis 2021 avec ses 374 chambres, a été concédé par le Groupe CDG à travers Madaëf, sa branche dédiée au tourisme, au groupement formé par la famille Benabbès-Taarji et Guy Marrache. Ces derniers n’étaient pas les seuls candidats pour la reprise de l’ancien village du Club Med, sur le front de mer d’Agadir. Plusieurs groupes hôteliers étaient intéressés par l’établissement dont le contrat de bail a expiré il y a trois ans.

Aujourd’hui, la famille Benabbès-Taarji et Guy Marrache, propriétaires du Groupe Tikida vont faire de l’ex-Club Med d’Agadir un nouvel hôtel 5 étoiles de 400 chambres sous enseigne Robinson Magic Life (marque haut de gamme du numéro un mondial du tourisme TUI). Pour cela, l’établissement hôtelier sera entièrement rasé pour laisser en lieu et place le deuxième Robinson à ouvrir au Maroc.

Lire aussi | Marché marocain de la franchise. Un élan brisé ?

A noter que le Groupe Tikida a été fondé en 1968 par Guy Marrache, rejoint dès 1973 par Ahmed Benabbès-Taarji. Tous deux ont tout d’abord développé leur activité dans le secteur des voyages puis dans celui des transports touristiques (terrestre et aérien), et se consacrent désormais principalement au développement d’hôtels et autres activités du secteur touristique et de loisirs. Actuellement, le Groupe Tikida dispose d’une capacité litière de plus de 8.000 lits, principalement à Marrakech, Agadir et à Taghazout. Depuis 2011, l’entreprise co-présidée par Jalil Benabbès Taarji et Guy Marrache, a confié à la chaîne RIU la gestion de la quasi-totalité du parc hôtelier du Groupe Tikida pour se consacrer à l’investissement.

Aujourd’hui, cet investissement à Agadir s’avère une bonne nouvelle pour la première station balnéaire du Royaume. En effet, depuis sa fermeture, l’ancien village-hôtel du Club Med qui était le tout premier établissement en dur permanent du Club Med sur le continent africain après la reconstruction d’Agadir, suite au séisme de 1960, porte préjudice à la capacité laitière commercialisable classée de la capitale du Souss, surtout au niveau de la première ligne. En effet, cet établissement fait partie des trois hôtels en front de mer de la station balnéaire d’Agadir qui ont été fermés en pleine crise sanitaire. Les deux autres établissements sont l’hôtel Palais des Roses, déjà repris par le groupe égyptien Pickalbatros, et le Sofitel Royal Bay, en cours de rénovation par la société ABS Holding.

Quid de l’avenir du Groupe Club Med à Agadir ? Selon une source généralement bien informée, le Club Med étudierait d’autres destinations, aux environs d’Agadir et près de Chbika. D’ailleurs, à en croire une source proche du management du groupe français, la fermeture du village-hôtel d’Agadir, n’entame en rien, les récentes ambitions de la marque au Trident. Le groupe devrait ouvrir au courant de cette année son nouveau resort premium à Essaouira, actuellement en construction et qui a nécessité 90 millions d’euros. A Marrakech, la Palmeraie Club Med est également en cours de rénovation. 25 millions d’euros ont été investis pour ajouter une centaine de chambres, construire une grande piscine familiale et un Baby Club.

Lire aussi | Zidane Rtimi Alaoui: «L’engouement des Marocains pour les services en ligne connaît une augmentation significative»

A noter que Club Med a prolongé son bail actuel jusqu’en 2031. L’accord signé entre le Club Med et Madaëf porte également sur le resort de Yasmina, ouvert en 1970 dans le nord du pays. Après une première rénovation d’importance réalisée en 2011, 3,5 millions d’euros seront investis pour « mieux répondre aux attentes de la clientèle, accroître l’attractivité du resort et rallonger sa durée d’ouverture ».