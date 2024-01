Zidane Rtimi Alaoui: «L’engouement des Marocains pour les services en ligne connaît une augmentation significative»

Les offres de services en ligne gagnent du terrain au Maroc. Le secteur est en phase de croissance selon les explications de Zidane Rtimi Alaoui, Président directeur général de SWL.ma, une plateforme marocaine dédiée aux consultations professionnelles en ligne. Ce dernier nous explique que d’ici 2030, ce secteur connaitra une transformation significative. Détails.

Challenge : Comment évaluez-vous le secteur des services en ligne au Maroc ?

Zidane Rtimi Alaoui : 2Il est essentiel de noter que par rapport à d’autres régions, en particulier les pays du Golf, avec lesquels nous partageons des liens culturels, le secteur des services en ligne au Maroc est actuellement en phase de croissance. Cependant, il est crucial de souligner que cette industrie connaît une expansion rapide, et d’ici à 2030, nous anticipons une transformation significative de l’adoption et de l’innovation technologique dans ce domaine.

Challenge : Pensez-vous que les Marocains sont intéressés par ce genre de service ?

Z.R.A. : L’engouement des Marocains pour les services en ligne connaît indéniablement une augmentation significative, notamment dans les secteurs traditionnels. La digitalisation a procuré une grande satisfaction aux utilisateurs en termes de rapidité et de simplicité, que ce soit pour effectuer des réservations de trains, de cinéma, acheter des billets ou passer des commandes en ligne. Cette tendance reflète une volonté croissante d’incorporer le numérique dans la vie quotidienne.

Challenge : Quels sont les facteurs qui ont contribué au développement de l’offre de services en ligne ?

Z.R.A. : Plusieurs facteurs ont contribué à la croissance rapide du secteur des services en ligne au Maroc. L’augmentation de l’accessibilité aux smartphones et aux ordinateurs a joué un rôle clé en permettant à un nombre accru de personnes d’utiliser des services en ligne. Parallèlement, les investissements croissants dans les startups, ainsi que les initiatives des multinationales, ont stimulé la création de services numériques innovants, répondant de manière efficace aux besoins spécifiques de segments de clients particuliers.

Challenge : Vous venez de lancer votre plate-forme SWL.ma, pouvez-vous nous la présenter ?

Z.R.A. : SWL.ma est une plateforme exceptionnelle qui facilite la mise en relation entre consultants et clients. Elle offre un accès simplifié à un large éventail d’expertises. Notre plateforme permet aux professionnels experts de différents secteurs de proposer des consultations en ligne, tout en gérant efficacement leurs rendez-vous et en atteignant un public plus vaste. SWL.ma se distingue par sa simplicité d’utilisation, son approche personnalisée et sa capacité à connecter des experts avec des clients ayant des besoins spécifiques.

Challenge : Quels sont les services qui y sont proposés et ceux les plus choisis par les Marocains ?

Z.R.A. : SWL.ma propose une gamme diversifiée de services de consultation couvrant différents domaines tels que la médecine, le droit, la finance, l’éducation, la gestion d’entreprise, et bien d’autres. Cette offre permet aux consultants experts d’élargir leur clientèle et de générer des revenus supplémentaires. Les utilisateurs de notre plateforme apprécient particulièrement la facilité avec laquelle ils peuvent rechercher et réserver des consultations en ligne avec des experts dans leurs domaines d’intérêt. En d’autres termes, SWL permet à quiconque de réserver une consultation vidéo en ligne avec l’expert de son choix, à distance et à sa convenance, dans le domaine qui l’intéresse.

Challenge : Et en matière de protection des données personnelles, la plateforme garantit-elle une certaine sécurité ?

Z.R.A. : La sécurité des données personnelles est une priorité primordiale sur SWL.ma. Nous utilisons une technologie de cryptage de bout en bout avancée (E2EE) pour garantir la sécurité et la confidentialité des données. Aucun accès au contenu des consultations n’est possible de notre côté, et toutes les données liées à une consultation sont systématiquement effacées après sa clôture. Notre plateforme est entièrement conforme à la loi 09-08 et aux directives de la Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à caractère Personnel (CNDP), assurant une protection maximale des informations personnelles de nos clients et consultants. Cette approche rigoureuse en matière de confidentialité renforce la confiance des utilisateurs envers notre plateforme, leur assurant que leurs interactions et leurs données sont traitées avec le plus haut niveau de sécurité et de discrétion.

Son parcours

Zidane Rtimi Alaoui, Président Directeur Général de SWL.MA, est un expert en génie logiciel et un consultant senior en gestion de projet informatique. Il est également ingénieur d’État en informatique, entrepreneur dans le secteur digital et un serial startuper international.



Son Actu

Rtimi vient de lancer officiellement une plateforme marocaine dédiée aux consultations professionnelles en ligne « SWL.ma », visant à rendre l’accès aux services de consultation professionnelle plus accessible au Maroc. Ce projet novateur, appuyé par un fonds d’investissement international, s’étend à des domaines variés tels que la santé, le droit, la finance, le fitness, le sport, le coaching et l’éducation et promet de révolutionner la manière dont les Marocains recherchent et reçoivent des conseils professionnels.