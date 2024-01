Marché marocain de la franchise. Un élan brisé ?

Devant les annonces de réduction des effectifs et de dépôt de bilan de firmes multinationales et de grands groupes, le secteur de la franchise au Maroc a du mal à se mettre en ordre de marche. Mais cela n’entrave en rien, à en croire les experts, le développement de ce secteur pour les années à venir. Explications.

Le Maroc est un pays qui offre de nombreuses opportunités pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans la franchise. «En effet, le marché marocain de la franchise connaît une dynamique intéressante, malgré certains défis», souligne Anouar El Basrhiri, Directeur général de TMS Consulting.

Historiquement, il a attiré de nombreuses marques internationales, principalement dans les secteurs de la restauration rapide, de la mode, la beauté et des services.

Le Maroc a enregistré ces dernières années une forte expansion des chaînes de franchise. A ce jour, on dénombrerait plus de 570 enseignes. Le marché a été marqué par une forte présence de franchises internationales, attirées par la stabilité économique et politique du pays. De plus, ces dernières années, nous assistons à une montée en puissance de franchises locales, répondant mieux aux spécificités du marché marocain.

«Cependant, le secteur fait face à des défis, notamment en termes de réglementations spécifiques à la franchise et de conditions économiques fluctuantes», précise Anouar El Basrhiri. Toujours selon ce dernier, «malgré cela, le marché montre des signes de résilience, avec un intérêt croissant pour les marques locales et une diversification sectorielle ».

Difficultés multifactorielles

Les difficultés rencontrées par le secteur de la franchise au Maroc sont multifactorielles. Pour l’expert, «la réduction des effectifs et les faillites de certaines grandes firmes sont souvent dues à une conjoncture économique mondiale difficile, exacerbée par les tensions géopolitiques actuelles ».

Ces conditions difficiles conduisent à une baisse de la demande, une mauvaise gestion de la chaîne d’approvisionnement, la pression fiscale, le poids des droits de douane, l’augmentation des coûts opérationnels, et une concurrence accrue dans certains secteurs, tant de la part des acteurs locaux que des nouvelles franchises internationales, peut réduire les parts de marché et les marges de profit, rendant la gestion des franchises plus difficile.

De plus, il y a un besoin d’adaptation aux nouvelles tendances de consommation et aux technologies numériques, ce qui représente à la fois un défi et une opportunité pour les franchises.

«Malgré les défis économiques actuels et le manque d’un cadre juridique spécifique à la franchise au Maroc, le secteur de la franchise continue d’attirer de l’intérêt en raison de la croissance démographique, de l’émergence d’une classe moyenne avec un pouvoir d’achat accru et d’une ouverture grandissante vers la culture de consommation», souligne Basrhiri.

Et de conclure que «les franchises qui s’adaptent aux nouvelles réalités économiques du contexte marocain et qui exploitent efficacement les canaux digitaux pour atteindre et servir leurs clients sont celles qui se développent ».

Avis d’expert

Anouar El Basrhiri, Directeur général de TMS Consulting

L’avenir du secteur de la franchise au Maroc semble prometteur, malgré les défis actuels. Le gouvernement marocain dans son Projet de loi de finances 2024 a baissé les droits de douane sur les importations des franchises de 40 à 30%, ce qui va réduire les coûts d’exploitation pour les franchises qui dépendent fortement des importations pour leurs produits et équipements. Nous anticipons une évolution vers une plus grande digitalisation, ce qui pourrait aider les franchises à mieux répondre aux attentes des consommateurs et à optimiser leur gestion. Les évolutions réglementaires, telles que l’introduction de lois spécifiques à la franchise, pourraient structurer davantage le marché et offrir un cadre plus sécurisé pour les investissements. La formation continue et le développement des compétences seront essentiels pour maintenir la qualité et l’efficacité du personnel, surtout face à la complexité croissante des opérations de franchise.

À travers notre expertise et notre suivi attentif du marché, nous avons constaté une tendance remarquable ces dernières années des entreprises locales marocaines qui adoptent de plus en plus le modèle de la franchise pour leur développement. Cette évolution témoigne de la maturation de l’esprit entrepreneurial au Maroc et de la reconnaissance des avantages stratégiques qu’offre la franchise.