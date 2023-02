Des ouvertures imminentes de restaurants sous franchise dans le réseau Shell   

En s’associant à un spécialiste de la franchise en restauration internationale, l’opérateur pétrolier se diversifie dans ses activités et ambitionne d’ouvrir près de 50 restaurants au niveau de son réseau de stations Shell et en dehors d’ici 2025.

Lire aussi | La multinationale espagnole Daifressh étend ses tentacules au Maroc

La coentreprise, qui détient entre autres l’exclusivité des marques américaines Chili’s et Papa Johns, vient d’annoncer l’ouverture très prochaine de 6 coffee shops TIM HORTONS, célèbre enseigne Canadienne de Café et Donuts. Cette joint-venture intervient dans un contexte marché en forte croissance au Maroc, où les consommateurs sont en attente d’une offre de restauration enrichie et innovante. Elle participe également à la création de nouveaux emplois en tant qu’acteur local et contribue à la formation professionnelle des métiers de la restauration.