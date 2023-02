La multinationale espagnole Daifressh étend ses tentacules au Maroc

Un peu moins de trois ans après le démarrage de sa production de framboises dans la région d’Agadir, la multinationale espagnole Daifressh voit plus grand au Maroc. Alors que sa présence sur le marché continue de croître, l’entreprise qui produit et distribue aux détaillants internationaux grâce à son propre réseau logistique, veut consolider sa production de baies dans le Royaume. Si jusque-là Daifressh dispose de 80 hectares de production de framboises, elle a récemment acquis 140 hectares supplémentaires, qui devraient entrer en production dans les prochaines années. Cette nouvelle superficie sera répartie entre 105 hectares de myrtilles et 35 hectares de framboises. Parallèlement, sur sa ferme de 80 hectares dédiés aux framboises, le groupe basé à Valence mène des tests continus sur 15 hectares pour de nouvelles variétés, notamment les piments blancs, piments et Kapia hydroponiques.

Pour rappel, le Maroc est le dernier projet de la multinationale espagnole qui continue également de renforcer en Pologne ses investissements dans de nouvelles surfaces, ainsi que dans l’amélioration de son offre variétale et des systèmes de culture plus performants et durables. L’année dernière, les fermes de Daifresh en Pologne s’étendaient sur 125 hectares dédiés à la production de framboise, myrtille et de fraise. Pour cette saison qui commence dans quelques mois, 11 hectares supplémentaires de framboises et 4 hectares de myrtilles seront disponibles et dans les années à venir, l’entreprise prévoit de développer un total de 280 hectares, dont 120 de framboises et 160 de myrtilles.

Avec ses investissements au Maroc et en Pologne, le groupe Daifressh veut devenir le premier fournisseur d’Europe centrale.