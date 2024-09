Nissan clôture l’expédition «Daring Africa» en Égypte

L’expédition de Nissan «Daring Africa» 2024 a récemment achevé son voyage en arrivant dans la capitale égyptienne, Le Caire, après avoir pris le départ à Rosslyn, Pretoria, en Afrique du Sud.



Le convoi a débuté son parcours en Égypte dans la ville historique de Louxor, passant par Qena, Hurghada et El Gouna, avant d’atteindre le siège de Nissan en Égypte. À cette occasion, Jordi Vila, Président de Nissan Afrique, a déclaré : « le convoi Daring Africa 2024 est bien plus qu’un simple voyage ; c’est une célébration du Nissan Navara, qui a démontré sa capacité à résister aux terrains difficiles d’Afrique après avoir parcouru plus de 8 000 kilomètres ». Il a ajouté : « Le but principal de ce convoi était de montrer les performances de ce véhicule exceptionnel, fabriqué avec fierté en Afrique, aux côtés du modèle Nissan X-Trail. Nous avons également mis en avant l’héritage de Nissan en Afrique depuis plus de 60 ans, tout en offrant des services après-vente de qualité supérieure ».

Le voyage du convoi « Daring Africa » 2024 en Égypte a débuté à Louxor, avant d’atteindre El Gouna le 10 septembre dernier, pour se terminer dans la ville du 6 octobre, au Caire, où une cérémonie a marqué la fin du voyage et le lancement du Navara sur le marché local, dans l’usine de Nissan Égypte. Cette usine est également un centre clé pour l’exportation des voitures particulières en Afrique. Pour sa part, Sherif ElDessouky, Directeur général de Nissan Afrique, a déclaré : « le Navara, conçu et fabriqué spécifiquement pour l’Afrique, a prouvé qu’il répondait aux normes mondiales de qualité. J’ai été très heureux de l’accueil chaleureux que l’équipe de Nissan a reçu au Caire ».

Avant d’atteindre sa dernière étape en Égypte, le convoi « Daring Africa » 2024 a traversé plusieurs pays africains, notamment l’Afrique du Sud, le Mozambique, le Zimbabwe, la Zambie, le Malawi, la Tanzanie et le Kenya. Parmi les activités interactives organisées durant le voyage, les participants ont visité les centres de services les plus récents de Nissan et ont découvert les paysages naturels ainsi que les sites historiques et culturels emblématiques de l’Égypte. Le convoi « Daring Africa » 2024 a mis en lumière les qualités du Navara, qui incarne la robustesse et la résistance, en préparation de son lancement sur de nouveaux marchés en Afrique du Nord. De plus, le Nissan X-Trail s’est affirmé comme un véhicule familial de premier ordre.