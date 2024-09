African Digital Summit 2024: Save the date!

La 6e édition de l’African Digital Summit (ADS), qui se tiendra les 8 et 9 octobre prochains, affiche sa dimension avec un programme diversifié et des intervenants de renommée internationale.

La conférence de presse animée par l’équipe organisatrice, ce jeudi 19 septembre, a consisté dans la présentation officielle de l’événement pour mettre en avant les nouveautés de cette année, les enjeux pour l’Afrique et l’importance des Awards, prévus lors de cet événement, dans le secteur du digital.

Un événement en pleine croissance

Depuis sa création en 2014, l’African Digital Summit – ADS a gagné en notoriété et attire chaque année un public plus large. Youssef Cheikhi, président du Groupement des Annonceurs Marocains – GAM, a souligné l’importance de ce rendez-vous pour l’écosystème digital africain. Avec plus de 2 800 participants issus de 47 pays, dont 27 africains, l’événement s’impose comme un incontournable dans le domaine du digital sur le continent.

« C’est une occasion unique de rassembler annonceurs, agences, startups et experts autour des tendances et innovations digitales », explique Youssef Cheikhi. L’édition 2024 met l’accent sur la diversité des participants et des thématiques abordées. Cette année, des personnalités du marketing, du digital, de la communication et du sport interviendront, avec une attention particulière portée à l’impact de l’intelligence artificielle (IA) et à l’importance des données pour l’industrie du futur.

Un programme riche et diversifié

Le programme de l’ADS s’articule autour de huit grands thèmes (« tracks »), allant de l’IA générative au e-commerce en passant par le marketing sportif. Nadia Rahim, directrice de la communication et présidente du comité scientifique, a présenté les différents « tracks » qui rythmeront l’événement : IA, branding, transformation digitale, retail et média. Chaque thème sera exploré en profondeur avec des sessions plénières, des ateliers, des panels d’experts et des masterclass pour ceux qui désirent aller en profondeur dans la compréhension de certaines questions.

L’une des grandes nouveautés de cette année est l’inclusion du gaming et du sport dans les thématiques abordées, notamment en lien avec la Coupe du monde 2030, co-organisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal. « Nous voulons montrer comment le digital et l’IA joueront un rôle clé dans l’organisation de cet événement sportif majeur », a ajouté Nadia Rahim.

Focus sur l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies

L’intelligence artificielle sera un sujet phare de cette édition. De nombreux intervenants partageront leurs perspectives sur l’impact de l’IA dans divers secteurs. Parmi les invités de marque, Andy Stalman, surnommé « Mr. Branding », prendra la parole pour évoquer l’évolution du branding à l’ère du digital. En outre, Nourraski d’Amazon Web Services et d’autres experts en IA viendront débattre des transformations que cette technologie induit dans le monde des affaires.

L’accent sera également mis sur les retours d’expérience concrets, avec des panels réunissant des professionnels de premier plan tels que Aicha Diop, directrice marketing de la Basketball Africa League, et des représentants de la FIFA. Ces discussions offriront une perspective pratique sur l’avenir du marketing et de la communication dans un contexte où l’IA joue un rôle croissant.

Un cadre pour l’innovation et le networking

Le Business Forum, élément central de l’ADS, est conçu comme un espace de networking privilégié, où les participants pourront échanger avec des experts, des entreprises et des start-ups. Un espace spécifique sera dédié aux start-ups africaines, leur offrant une opportunité unique de présenter leurs solutions innovantes à des investisseurs et à des décideurs.

En parallèle, les masterclass permettront d’approfondir des thématiques spécifiques avec des intervenants de renom, donnant ainsi aux participants l’occasion de monter en compétences et de mieux appréhender les enjeux du digital et de l’IA.

Les African Digital Awards : célébrer l’excellence

Les African Digital Awards (ADA) constituent un moment fort de l’événement. Cette compétition récompense les meilleures initiatives digitales du continent. Cette année, sous la présidence de Nadia Rahim, le jury examinera des candidatures provenant de toute l’Afrique. « Nous avons élargi les catégories pour mieux refléter la diversité des métiers du digital », a déclaré le président du jury. Onze catégories seront représentées, allant de l’intelligence artificielle au retail media, en passant par les campagnes publicitaires innovantes.

L’objectif des ADA est de stimuler la créativité et de mettre en lumière les initiatives qui contribuent au développement du digital en Afrique. « Nous voulons inspirer et encourager la collaboration entre les différents acteurs du secteur pour construire un écosystème digital africain solide », a souligné le président du jury.

Casablanca sera donc le point de rencontre et de connexion de toutes les ambitions digitales africaines à travers ses innovateurs et ses passionnés des technologies d’aujourd’hui et de demain.