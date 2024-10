Nouveau BMW X3 : plus grand, plus connecté et plus puissant

BMW a récemment organisé les essais-presse internationaux du tout nouveau X3, marquant la quatrième génération de ce SUV à succès. Ce modèle revisité affiche un design modernisé, des équipements de confort et de sécurité optimisés, ainsi qu’une large gamme de motorisations comprenant des versions essence, diesel et hybride rechargeable.

Depuis son lancement en 2003, le BMW X3 s’est imposé comme l’un des piliers de la marque à l’hélice, avec 1,9 million d’exemplaires écoulés à fin 2023. Avec cette nouvelle génération, BMW entend surpasser les performances de ses prédécesseurs et consolider la place de l’engin parmi les ténors de la catégorie. Pour y parvenir, l’équipe d’ingénierie a travaillé sur plusieurs aspects, à commencer par la silhouette du nouveau X3, redessinée pour adopter une allure plus sportive avec des jupes latérales musclées, une ligne de toit abaissée, un empattement allongé et des porte-à-faux courts.

Le véhicule voit ses dimensions progresser, avec une longueur augmentée de 34 mm et une largeur de 29 mm par rapport à la version précédente. À noter que BMW propose également une version de carrosserie allongée, notamment pour le marché chinois. Par ailleurs, les jantes en alliage léger de 18 pouces sont de série (19 pouces pour la version hybride rechargeable X3 30e xDrive), avec des options allant jusqu’à 21 pouces. La finition M Sport et le pack M Sport Pro ajoutent des touches dynamiques, notamment avec l’éclairage de la calandre « BMW Iconic Glow » et les freins M Sport avec des étriers rouges.

Intérieur moderne et connecté

L’intérieur du nouveau X3 se distingue par un design épuré et moderne, avec des matériaux haut de gamme, des services digitaux avancés et des équipements enrichis. La pièce maîtresse est la dalle incurvée qui regroupe un tableau de bord numérique de 12,3 pouces et un écran tactile de 14,9 pouces. Le système OS9, basé sur Android, offre une connectivité sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu’une commande vocale Alexa. Des inserts lumineux autour des aérateurs et de la console centrale ajoutent une touche de modernité, tandis que BMW mise sur l’utilisation de tissus recyclés. À l’arrière, les passagers bénéficient d’un toit vitré fixe offrant une grande luminosité, de sièges confortables et d’un espace généreux avec des prises USB. Le coffre offre un volume de 570 litres en configuration cinq places, soit 20 litres de plus que la génération précédente. Pas mal !

Diversité de motorisations

Lors de notre test des versions essence 20 xDrive et M50 du BMW X3, nous avons apprécié l’efficacité de la micro-hybridation 48V, qui assiste le moteur thermique grâce à une batterie de 0,9 kW, offrant à la fois un gain énergétique et fiscal. Bien que cette technologie ne permette pas de rouler en mode électrique complet (sauf en manœuvre), elle soutient efficacement le moteur quatre-cylindres, notamment en ville. Disposant d’un moteur 2,0 litres turbo de 190 chevaux et assisté par un bloc électrique de 18 chevaux, le X3 20 xDrive se montre particulièrement réactif.

Sur autoroute, le moteur tourne en douceur à 2 000 tr/min à 130 km/h, tandis que le mode Sport accentue la sonorité du moteur et raffermit la suspension pour une meilleure adhérence. La version plus sportive, le M50 xDrive, équipé d’un six-cylindres de 398 chevaux, abat le 0 à 100 km/h en seulement 4,6 secondes grâce à la transmission intégrale intelligente BMW xDrive. De quoi offrir de solides sensations au volant. Ajoutez à cela une suspension pilotée qui garantit une conduite confortable et une excellente motricité.

Avec cette quatrième génération, BMW repousse encore un peu plus les limites du X3, alliant design élégant, technologies de pointe et performances élevées. Que ce soit par ses motorisations diversifiées ou ses équipements premium, le nouveau X3 a tous les atouts pour séduire les aficionados du genre et renforcer ainsi son statut de best-seller. Adapté aux tendances actuelles avec des versions hybrides et bientôt électriques, il s’inscrit pleinement dans la stratégie de mobilité durable de BMW, tout en restant fidèle à l’ADN sportif de la marque. Le nouveau X3 sera prochainement disponible dans les concessions BMW. Il devrait bien entendu être disponible prochainement dans le Royaume, y compris au Maroc, dans sa version diesel 20d xDrive délivrant 197 chevaux.