Osame Sahraoui, la pépite du LOSC Lille, est un nouveau Lions de l’Atlas

Osame Sahraoui, l’ailier prometteur du LOSC Lille, est officiellement un nouveau Lions de l’Atlas. Désormais, la FIFA l’inscrit comme un Marocain et non plus comme un joueur de la Norvège, dont il détient la nationalité.

La Commission du Statut du Joueur de la FIFA a approuvé, jeudi, la demande introduite par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) pour changer la nationalité sportive du joueur, pour qu’il puisse évoluer avec les sélections marocaines.

L’instance fédérale vient d’annoncer la bonne nouvelle dans un post sur son compte X. De quoi rendre heureux la pépite du LOSC, qui a toujours exprimé le vœu de porter le maillot national. En août dernier, l’ailier de 23 ans a personnellement informé le sélectionneur norvégien, Ståle Solbakken, de sa décision.

«C’est après mûre réflexion qu’Osame a choisi de jouer pour le Maroc», a déclaré Solbakken, visiblement déçu mais respectueux du choix de son joueur. «Nous lui souhaitons évidemment bonne chance pour la suite».

La Fédération royale marocaine de football a activement œuvré pour convaincre le joueur de choisir les Lions de l’Atlas. Les performances du football national et le développement spectaculaire des infrastructures encouragent un plus grand nombre de binationaux à choisir le pays de leurs origines.