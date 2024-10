Dans cette interview exclusive, le Président et cofondateur de Glovo, nous plonge au cœur des six années marquantes de l’entreprise au Maroc. Il évoque les réalisations clés, l’inauguration récente de leur nouveau siège à Casablanca, et révèle les ambitions stratégiques qui orienteront l’avenir de Glovo dans le royaume, renforçant leur engagement envers l’innovation et le service à la clientèle. Détails.

Challenge :Quelles sont les réalisations majeures de Glovo au Maroc au cours des six dernières années ?

Oscar Pierre : Le Maroc nous a accueillis les bras ouverts et ces six ans ont été remarquables. À l’époque, quand Glovo était encore au stade de jeune startup, j’avais dû fortement persuader les actionnaires de nous laisser investir le marché marocain et je suis fier d’avoir poussé. Aujourd’hui, le Maroc est un marché très important pour nous, étant un des plus grands marchés au niveau mondial et notre porte d’entrée sur le continent africain.

Je suis très fier et impressionné par ce que l’équipe a pu accomplir ici. Ils ont su s’adapter et répondre aux besoins des Marocains, leur permettant d’accéder facilement à tout ce qui se trouve dans leur ville. Nous sommes également conscients d’avoir révolutionné la manière dont les Marocains consomment, tout en permettant à 6500 partenaires de gagner en visibilité et de digitaliser leurs opérations. Aujourd’hui, nous avons une équipe de plus de 200 collaborateurs, sommes présents dans 35 villes à travers le Royaume, et nous créons des revenus pour plus de 5500 coursiers, ce qui génère un impact économique considérable. Mais nos réalisations ne se résument pas à notre activité, je suis également fier de l’impact social que nous avons, que ce soit en faveur de l’écosystème des startups marocaines que nous essayons d’accompagner, ou en travaillant main dans la main avec les associations pour amplifier la visibilité de leurs causes. Ces six ans ont été marquées par de belles réalisations, mais il faut tout de même rester humbles, car il nous reste encore beaucoup de belles choses à faire.

Challenge :Comment la plateforme a-t-elle été accueillie par les consommateurs marocains et quels ont été les principaux défis ?

L’adoption du numérique est toujours un défi, car il faut gagner la confiance des utilisateurs et celà nécessite des investissements technologiques, un service client à la hauteur et des opérations bien ficelées. Au Maroc, l’adoption de Glovo a été formidable, et de manière générale, notre expérience ici sert aujourd’hui de modèle pour plusieurs autres marchés de la région. À ce jour, on estime qu’environ un Marocain sur sept a déjà utilisé notre application, ce qui est un chiffre impressionnant, mais je suis convaincu qu’on peut encore aller plus loin, d’autant plus que les chiffres d’adoption et d’utilisation de nos services sont très encourageants, avec une croissance à deux chiffres d’année en année. Notre vision, qui est de faciliter l’accès à tout ce qui se trouve dans sa ville, a permis de révolutionner la manière dont les marocains consomment et accèdent à leurs produits du quotidien, car aujourd’hui nous répondons à un besoin croissant de commodité et de rapidité, pas uniquement pour la restauration mais aussi pour les courses et autres produits du quotidien. C’est un nouveau paradigme, appelé le Quick-Commerce, qui prend de l’ampleur à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, plus d’un utilisateur marocain sur quatre utilise notre plateforme pour accéder à des produits autres que ceux de la restauration, et nous continuerons d’œuvrer pour créer l’équivalent d’un vaste centre commercial à portée de main de chaque utilisateur.

Challenge :Quelle est l’importance stratégique de l’inauguration du nouveau siège à Casablanca pour Glovo au Maroc ?

L’inauguration du nouveau siège de Glovo à Casablanca, dans le quartier Casablanca Finance City, coïncide avec notre sixième anniversaire au Maroc, marquant ainsi un jalon significatif pour nous. Il était essentiel pour moi d’être présent aux côtés de l’équipe pour célébrer cet événement, également en compagnie de nos précieux partenaires. Cette inauguration nous permet de continuer d’agrandir notre équipe locale et de continuer à attirer davantage de talents marocains, tout en offrant un environnement de travail idéal pour nos collaborateurs. Pour nous, c’est aussi un témoignage de notre engagement continu envers le Maroc, notre porte d’entrée sur le continent Africain, et nous continuerons d’œuvrer pour promouvoir la destination Maroc et attirer d’autres grands acteurs du secteur technologique.

Challenge :Quelles nouvelles initiatives ou projets sont prévus à la suite de l’ouverture de ce siège ?

Plusieurs initiatives et projets ambitieux sont prévus pour les mois et années à venir, car le potentiel est encore très large et il nous reste beaucoup à faire, notamment dans le secteur du Quick-Commerce. Nous avons récemment entamé une régionalisation de notre activité au Maroc afin de nous rapprocher de nos partenaires au niveau local et de mieux les accompagner au quotidien. De manière générale, nous continuerons d’innover et de proposer des améliorations à notre application pour mieux servir notre écosystème. Aujourd’hui, plus de 800 ingénieurs travaillent à temps plein pour proposer de nouvelles solutions adaptées aux besoins de nos partenaires. Nous intégrons progressivement des nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, qui simplifient le parcours utilisateur et permettent à nos partenaires de mieux gérer leurs opérations et boutiques en ligne.

Challenge :Comment Glovo compte faire face à la concurrence croissante sur le marché de la livraison au Maroc ?

La concurrence permet de stimuler l’innovation et nous pousse à trouver de nouvelles idées et à améliorer nos produits et services, donc c’est quelque chose que nous accueillons positivement. Cela profite directement aux consommateurs, même si nous restons confiants en notre capacité à y faire face et rester l’option privilégiée des marocains. Enfin, je suis convaincu que notre engagement envers la responsabilité sociale peut également servir de facteur distinctif. Aujourd’hui, nous sommes engagés sur plusieurs fronts, que ce soit pour renforcer les capacités de nos partenaires, des coursiers, ou également en mettant à disposition notre technologie pour accompagner les associations d’utilité publique.

Challenge :Quels sont les défis réglementaires que vous avez rencontrés au Maroc et comment les avez-vous surmontés ?

Nous n’avons pas rencontré de défis particuliers au Maroc, bien au contraire, le marché nous a accueillis favorablement car nous apportons de nouvelles opportunités pour servir les clients, coursiers et les partenaires, leur permettant d’accéder à des services tout en offrant des opportunités de revenus et de croissance supplémentaires. Nous sommes conscients que notre modèle d’affaires est disruptif, mais il génère de nombreuses opportunités pour le tissu économique et social marocain, et nous travaillons de manière constructive avec nos partenaires institutionnels pour clarifier ou apporter des solutions lorsqu’il le faut. Le e-commerce et l’économie de plateforme au Maroc sont encore relativement nouveaux au Maroc, ce qui nécessite une sensibilisation accrue. Cependant, le climat d’affaires est globalement très positif. C’est d’ailleurs pour celà que nous avons fait du Maroc un siège régional et une porte d’entrée en Afrique.

Challenge :Étant donné la croissance rapide de l’économie numérique et l’augmentation du nombre de livreurs, quelles mesures votre entreprise prend-elle pour garantir la sécurité et le bien-être de ses livreurs ?

La sécurité et le bien-être des coursiers sont des priorités absolues. Notre objectif est de faire de Glovo le choix préféré des coursiers, et nous sommes fiers que 75% des coursiers marocains recommanderaient Glovo à leurs proches. L’économie de plateforme offre une flexibilité précieuse pour générer des revenus, et au Maroc, plus de 5500 coursiers utilisent notre plateforme pour gagner leur vie ou compléter leurs revenus. Ces coursiers ont des profils variés : certains utilisent notre application pendant leurs études, d’autres en complément de leurs revenus, et d’autres encore en tant que principale source de revenu. Cette flexibilité est très appréciée par la communauté des coursiers mais notre vision a toujours été de concilier flexibilité du travail et protection sociale. Aujourd’hui, tous les coursiers marocains bénéficient d’une assurance individuelle qui les couvre dans diverses situations. Nous leur offrons également un large éventail d’outils d’apprentissage et de formations pour les accompagner dans leur transition professionnelle. La sécurité routière est également un point crucial, et nos équipes travaillent quotidiennement pour sensibiliser et promouvoir un comportement sûr, avec plusieurs ateliers organisés à travers le Royaume.

Challenge :En regardant vers l’avenir, quelles seront les priorités principales pour Glovo au Maroc dans les prochaines années ?

Personnellement, je suis déjà très fier de notre parcours au Maroc jusqu’à présent, mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Notre obsession est de continuer à mieux desservir les citoyens marocains. Le Maroc regorge encore d’énormes opportunités et, avec notre nouveau siège et l’agrandissement de notre équipe, nous avons atteint un stade de maturité qui nous permettra d’améliorer encore plus la qualité de notre service et l’accompagnement pour notre écosystème. Aujourd’hui, nous avons réussi à démocratiser l’accès à la restauration à domicile. Désormais, nous devons viser plus loin et faire en sorte que les utilisateurs aient pour premier réflexe d’utiliser Glovo pour accéder à tout ce qui se trouve dans leurs villes, des courses, de l’électronique ou même des fleurs. Un autre axe prioritaire est de continuer à travailler main dans la main avec les milliers de partenaires et coursiers qui utilisent notre plateforme, les accompagner dans leurs projets de développement et continuer d’être un catalyseur pour la digitalisation au Maroc de manière générale.