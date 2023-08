Roja ou Lions de l’Atlas : Lamine Yamal a fait son choix [Vidéo]

Le « nouveau Messi » du FC Barcelone a finalement opté pour la Roja. Agé de 16 ans, il a fait une montée fulgurante, en quelques semaines. Il a tout de suite été promu en équipe première du Barça et a conquis par son jeu fascinant les coeurs de millions de fans dans le monde, dont une grande partie a été déçue par sa décision. Les Marocains auraient voulu le voir porter le maillot des Lions de l’Atlas.

La décision de la jeune star est tombée comme un couperet. L’info a été relayée par de nombreux médias, notamment européens. Le plus jeune joueur de l’histoire du FC Barcelona a déclaré vouloir représenter les couleurs de la Roja, la sélection nationale espagnole, pour laquelle il va apporter une grande fraicheur offensive, étant pétrifié de talents ; Lamine est très bon dribbleur, très bon passeur, et est aussi capable à n’import quel moment de surprendre le camp adverse par un de ses tirs foudroyant et nettement précis.