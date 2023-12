TCR World Tour. Le circuit Moulay El Hassan au programme en 2024

Anciennement dénommé WTCR (World Touring Car Cup), voire WTCC (World Touring Car Championship), le Championnat des voitures de tourisme (actuellement le TCR World Tour) signe son grand retour dans le Royaume avec la réintroduction au programme du Grand Prix de Marrakech dans le calendrier 2024.

Dans le détail, le promoteur de l’épreuve prévoit 9 dates sur les 5 continents (Europe, Afrique du Nord, Amérique du Nord et du Sud, Asie et Australie). Concrètement, la saison s’ouvrira en Italie sur le circuit de Vallelunga du 19 au 21 avril 2024. La caravane se rendra ensuite à Marrakech sur le circuit Moulay El Hassan les 3 et 4 mai prochain. À noter que dans le cadre de ce Grand Prix, 5 «wild card» (ou plus simplement des invitations privilégiées) sont d’ores et déjà disponibles pour les pilotes nationaux à même de réunir un budget pour prendre part à cette manche mondiale du TCR World Tour en terre marocaine.

Lire aussi | Rallye-Raid. Nasser Al-Attiyah désormais pilote officiel Dacia

Il va sans dire que Marrakech Grand Prix réserve de très nombreuses animations à l’attention du public qui pourra prendre part à cette manche le samedi 4 mai prochain. Faut-il se souvenir que c’est en 2019 que le circuit urbain de la ville ocre a accueilli pour la dernière fois une étape du Championnat du monde des voitures de tourisme. Rappelons par ailleurs que la saison 2023 a été remportée par Norbert Michelisz, pilote Hyundai Motorsport. Il va sans dire que ce retour du Grand Prix de Marrakech dans le calendrier du TCR World Tour constitue une opportunité pour la destination et positionne encore un peu plus le Maroc comme une grande nation du sport automobile.