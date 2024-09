TROX Maroc lance une extension de son usine de Tanger

L’allemand TROX accélère son développement au Maroc après une première implantation commerciale en 2016 et une première unité industrielle quatre ans plus tard.

En effet, ce géant mondial des systèmes de ventilation, climatisation et traitement de l’air vient de lancer une extension de son site tangérois, inauguré en 2020 en pleine zone franche d’exportation de Tanger Med et spécialisé dans la fabrication de grilles de ventilation modulaires X-GRILLE ainsi que divers composants de ventilation utilisés par les centrales de traitement d’air. En quatre ans de production, TROX Maroc a déjà saturé les capacités initiales mises en place dans un atelier de production de 8 000 m², dont les lignes de fabrication sont destinées essentiellement aux marchés d’Afrique du Nord et de l’Ouest.

Le nouvel investissement de TROX Maroc portera l’effort financier consenti par cette filiale du groupe basé à Neukirchen-Vluyn (commune de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à l’ouest de l’Allemagne) à près de 150 millions de dirhams.

Rappelons que le groupe TROX est présent dans plus de 70 pays, dont plus d’une trentaine en direct, incluant trois pays africains : l’Égypte, l’Afrique du Sud, et le Maroc. En 2022, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé d’environ 725 millions d’euros (soit plus de 8 milliards de dirhams) pour un effectif mondial total dépassant les 5 000 salariés (dont une cinquantaine au Maroc).