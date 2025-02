Trump publie un clip complètement surréaliste de Gaza transformée en station balnéaire [Vidéo]

Gaza transformée en station balnéaire à la gloire de Donald Trump: une vidéo fictive du territoire palestinien s’inspirant apparemment de son projet de « Riviera du Moyen Orient » et postée sur les comptes de réseaux sociaux du président américain est rapidement devenue virale mercredi.

La vidéo, qui ne s’accompagne d’aucun commentaire, comptait plus de 15,4 millions de vues sur Instagram quelques heures après sa mise en ligne vers 05h00 GMT. Si des internautes s’interrogeaient sur un possible piratage des comptes du président américain, elle n’a fait l’objet jusqu’ici d’aucun démenti.

Dans ce clip de 33 secondes intitulé « Gaza 2025 – What’s next? », des enfants émergent d’un paysage en ruines pour ressortir sur une plage bordée de gratte-ciel où Elon Musk déguste une spécialité locale et des billets de banque volent dans les airs…

Et Trump omniprésent, avec une statue géante à son effigie, un palace nommé « Trump Gaza », le tout sur une musique vantant « Trump Gaza – Number One ».

Visiblement réalisée avec des outils d’intelligence artificielle, la vidéo semble mettre en images le plan présenté début février par le président américain qui passerait par une prise de contrôle par les Etats-Unis du territoire, dévasté par plus de 15 mois de guerre entre Israël et le Hamas, et par le déplacement de ses 2,4 millions d’habitants en Jordanie et en Egypte.

M. Trump avait dit vouloir faire de ce territoire, dont la reconstruction est estimée à plus de 53 milliards de dollars par l’ONU, la « Riviera du Moyen-Orient ».

Juste après l’annonce du plan, des photos et vidéos créées avec l’IA étaient apparues sur les réseaux, dans un registre de parodie.

Une vidéo montrait notamment déjà M. Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en maillot de bain sur la plage, sirotant un cocktail.

Soutenu par Israël, le projet de M. Trump a suscité une volée de critiques internationales, notamment des pays arabes qui ont rejeté unanimement toute perspective de déplacement des Palestiniens hors de Gaza.

Alors qu’un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 19 janvier dans le territoire palestinien, l’Egypte, la Jordanie et des pays du Golfe ont tenu vendredi un sommet « informel » à Ryad, pour discuter d’un plan alternatif à ce projet.

Dans la bande de Gaza, assiégée par Israël et transformée en champ de ruines, des habitants de Gaza ont critiqué la video.

« Cette vidéo de Trump (…) montre un manque total de connaissance culturelle », a jugé Nasser Abou Hadaid, un habitant de Khan Younès, dans le sud du territoire.

« Ses conseillers devraient lui dire que partout dans le monde, les gens sont contre ce plan (…) Gaza ne deviendra pas une destination touristique comme l’Italie ou l’Espagne », a ajouté cet homme de 60 ans.

Pour Manal Abu Seif, une avocate de 23 ans, ce qui compte pour M. Trump, « c’est l’argent et les investissements. L’humanité n’a pas sa place ».

« Ce qui nous importe, c’est de voir Gaza et ses maisons reconstruites et de pouvoir vivre dans ces maisons. Gaza a besoin de liberté, de points de passage ouverts et d’emplois pour les jeunes, pas d’un terrain de jeu pour le tourisme et l’investissement », a-t-elle ajouté.

