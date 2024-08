Un ancien de l’INSEA à la tête du nouveau gouvernement mauritanien

Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a nommé, mardi, le premier gouvernement de son second mandat, qui sera conduit par un ancien de l’Institut national de statistique et d’économie appliquée (INSEA) de Rabat.

Le nouveau Premier ministre Mokhtar Ould Diay a décroché son diplôme d’ingénieur en 1997 de l’INSEA, avant d’occuper plusieurs importants postes de responsabilité dans son pays, notamment ministre de l’Economie et des Finances et directeur général de la Société nationale industrielle et minière.

Il ne sera pas le seul lauréat des écoles marocaine au sein du nouveau cabinet. Il y a également le ministre de l’Agriculture et de la sécurité alimentaire Memma Ould Beibata, qui est passé par l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat et l’APESA de Meknès dans les années 1980.

Maintenu à son poste, le ministre de la Défense Hanana Ould Sidi est un lauréat de l’Académie royale militaire de Meknès en 1978. De même, le ministre des affaires islamiques et de l’enseignement originel, Sidi Yahya Cheikhna Lemrabott, est un ancien étudiant des universités d’El Jadida et de Meknès.

Le chef de gouvernement Aziz Akhannouch a représenté, jeudi 1er août, le Souverain à la cérémonie d’investiture du président Ould Cheikh El Ghazouani, qui a constamment affiché la volonté de renforcer les relations entre les deux pays.