Maroc : Les arrivées touristiques progressent de 14% à fin juin

Quelque 7,44 millions de touristes ont visité le Maroc au premier semestre de 2024, en hausse de 14% par rapport à la même période de l’année passée, annonce mardi l’Observatoire du tourisme.

Les marchés traditionnels affichent tous de bonnes performances. Les voyageurs britanniques ont enregistré la plus importante progression au cours des six premiers mois (+34%), suivis des Allemands (+28%), des Italiens (+21%), des Français (+17%) et des Espagnols (+6%), d’après les statistiques mensuelles de l’Observatoire.

L’aéroport Agadir Al Massira s’est accaparé 32% de l’ensemble des arrivées touristiques, devant Marrakech Ménara (26%), Tanger Ibn Battouta (14%), Fès Saïss (6%) et Mohammed V de Casablanca (5%).

Lire aussi | Les recettes touristiques en légère hausse à fin mai

Pour le seul mois de juin 2024, le volume des arrivées de touristes aux postes frontières a atteint environ 1,5 millions de touristes, en hausse de 10% par rapport à juin 2023. Les principaux marchés émetteurs étaient le Royaume Uni (+48%), la France (+17%) et l’Espagne (+1%).

En seulement six mois, le Maroc a accueilli plus de 909 000 visiteurs additionnels, selon les chiffres du département du Tourisme, alors que l’objectif déclaré est d’attirer un million de touristes supplémentaires pour l’année entière.

Le Royaume a franchi, l’année dernière, un cap historique, en accueillant 14,5 millions de touristes, une progression remarquable de +34% par rapport à 2022 et +12% par rapport à 2019.