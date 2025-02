Une cache d’arme découverte dans une zone montagneuse ayant servi de base arrière à la cellule terroriste démantelée mercredi au Maroc

Les recherches et investigations menées par le Bureau Central d’Investigations Judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), dans le cadre de l’enquête en cours sur le démantèlement d’une cellule terroriste liée à l’organisation Daech dans la région du Sahel, ont permis de recueillir des informations de terrain étayées par des données techniques sur l’existence d’une zone montagneuse, suspectée d’être utilisée comme l’arrière base de soutien logistique en armes et munitions destinées aux membres de cette cellule pour l’exécution de ses plans terroristes.

L’expertise technique et la géolocalisation par satellite, effectuées à l’aide des coordonnées et des données géographiques saisies dans le cadre de l’enquête, ont permis de localiser la zone suspectée dans la province d’Errachidia, plus précisément sur la rive Est de Oued Guir à « Tal Mzil », dans la commune et Caïdat de Oued El Naam, dans la région de Boudenib, à la frontière Est du Royaume, indique un communiqué du Pôle DGSN-DGST.

Lire aussi | Démantèlement au Maroc d’une cellule terroriste extrêmement dangereuse liée à la branche sahélienne de Daech

Les constatations sur le terrain et les opérations de ratissage géographique ont démontré que la zone suspecte se situe au pied d’une colline rocheuse, avec des accès difficiles non asphaltés, ce qui a nécessité la mobilisation et le déploiement d’équipements logistiques pour faciliter l’accès au site de l’intervention et effectuer les procédures d’inspection et les recherches préliminaires nécessaires. En application du protocole de sûreté et de sécurité relatif aux menaces terroristes, notamment dans les lieux suspectés d’abriter des armes et des substances explosives, le BCIJ a eu recours à des patrouilles cynotechniques spécialisées dans la détection d’explosifs, à des détecteurs de métaux, à un appareil de détection et d’identification de la nature des substances suspectes, à des robots pour détecter les engins explosifs et à un scanner aux rayons X.

مواصلة للأبحاث المنجزة على خلفية تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش بمنطقة الساحل، عملية الرصد والتحري تقود إلى حجز سلاحي كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة، وبندقيتين ناريتين، وعشر مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية من عيارات مختلفة، وذلك… pic.twitter.com/sUFB5gqsCa — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) February 20, 2025

Les opérations de fouille et de ratissage, qui ont duré plus de trois heures, ont permis la découverte d’une cargaison d’armes et de munitions enfouies dans un lieu reculé au pied de la colline rocheuse, emballées dans des sacs en plastique et des journaux en papier édités au Mali, dont des hebdomadaires publiés le 27 janvier 2025. Les armes saisies dans le cadre de cette opération consistent en un Kalachnikov avec deux chargeurs de munitions, deux fusils, dix pistolets de différents calibres et une grande quantité de cartouches et de balles de différents calibres.

Lire aussi | La Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière adopte la Déclaration de Marrakech

Les armes et munitions saisies ont été mises sous scellé et inventoriées de manière détaillée en vue de les soumettre au Laboratoire national de la police scientifique pour les expertises balistiques et techniques nécessaires.

Les investigations menées à ce stade de l’enquête montrent que les armes et le matériel saisis ont été fournis et envoyés par un dirigeant de l’organisation Daech au Sahel, responsable des relations extérieures, à travers des circuits et des canaux de trafic illégaux.

Après avoir sécurisé le trafic des armes et munitions et assuré leur dissimulation dans cette arrière base de soutien logistique, le dirigeant de Daech a envoyé les coordonnées géographiques du lieu à l’équipe des « coordinateurs » au sein de la cellule terroriste démantelée mercredi, pour qu’ils s’y déplacent afin de les récupérer et commencer à les utiliser dans l’exécution de leurs projets terroristes.

Parallèlement à ces opérations de terrain, les recherches et investigations qu’opère le BCIJ se poursuivent, sous la supervision du parquet compétent, pour révéler toutes les ramifications de cette cellule terroriste et identifier tous ses liens avec la branche africaine de l’organisation Daech au Sahel.