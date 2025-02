Maroc-Espagne : Une opération conjointe a permis le démantèlement d’une cellule de recrutement jihadiste [Vidéo]

Dans le cadre d’une opération conjointe, la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) et la Guardia Civil espagnole ont démantelé une cellule de recrutement et d’endoctrinement jihadiste.

Cette opération, qui témoigne de l’excellente coopération antiterroriste entre le Maroc et l’Espagne, a conduit à l’arrestation de trois individus dans la province de Tolède, en Espagne.

L’enquête, débutée à la fin de l’année 2023, a permis d’identifier un groupe de personnes impliquées dans un processus avancé de radicalisation. Parmi les interpellés, l’un des suspects occupait une position d’influence significative, lui permettant de diffuser activement l’idéologie jihadiste à son entourage. Cette propagande était également relayée sur les réseaux sociaux par ses adeptes, dont un mineur, lui aussi interpellé.

En plus de gérer de nombreux profils sur diverses plateformes numériques, les suspects disposaient d’un important stock de contenus multimédias relatifs à des organisations terroristes, notamment Daech. Ces documents mettaient en avant des attaques suicides perpétrées par des extrémistes en zones de conflit, confirmant ainsi la dangerosité des individus arrêtés.

Des arrestations parallèles en Espagne

Parallèlement, deux autres opérations menées à Madrid et Pontevedra ont permis l’arrestation de plusieurs personnes impliquées dans la propagation de l’idéologie jihadiste. Ces individus utilisaient les réseaux sociaux pour diffuser des contenus subversifs sous couvert de vidéos d’entraînement physique, notamment en calisthénie et en autodéfense. Leur stratégie consistait à insérer des messages de propagande jihadiste et des nasheeds (chants islamistes) inspirés par Daech.

Selon les autorités espagnoles, ces contenus cherchaient à influencer et à recruter de nouveaux adeptes via une rhétorique insidieuse. L’agence Europol a également contribué aux analyses menées dans le cadre de ces investigations.

En colaboración con DGST marroquí neutralizada célula de adoctrinamiento yihadista. Actividad de varios “influencers yihadistas”, colaboraban en la estrategia de captación y proselitismo de las organizaciones terroristas yihadistas@guardiacivil @Europol https://t.co/4i12THaKqB pic.twitter.com/bR1XrpEjSe — Guardia Civil (@guardiacivil) February 3, 2025

Avec sept personnes interpellées au total, dont certaines placées en détention provisoire, cette opération conjointe souligne une fois de plus l’engagement des deux pays à lutter fermement contre l’extrémisme et le recrutement terroriste.