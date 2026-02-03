Une frégate multi-missions de la Marine française en escale à Tanger

Une frégate multi-missions (FREMM) appartenant à la Marine nationale française a fait escale au port de Tanger Ville, le mardi 3 février 2026. Cette courte halte, prévue dans le cadre de la coopération militaire bilatérale entre la Marine Royale marocaine et son homologue française, a permis des échanges à quai avec l’équipage de la FREMM marocaine Mohamed VI, en préparation d’éventuelles séquences opérationnelles communes.

La coopération entre les deux marines est ancienne, fondée sur de nombreuses activités communes, dans le domaine de l’action de l’Etat en mer, de formations, d’échanges et d’interactions opérationnelles ponctuelles ou récurrentes (comme l’exercice CHEBEC qui vivra en 2026 sa 32ème édition). En 2025, la frégate marocaine Mohamed VI avait intégré le groupe aéronaval constitué autour du porte-avions Charles de Gaulle.

Navire de combat de dernière génération, la frégate multi-missions appartient à la classe Aquitaine. Navire polyvalent de 6000 tonnes, elle est spécialisée dans la lutte anti-sous-marine, antiaérienne, antinavire et dispose de capacités de frappes contre la terre. Armée par un équipage d’environ 160 marins, elle est commandée par le capitaine de vaisseau Loïc Boyer.