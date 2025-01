Une première levée de fonds pour WashMinute, la startup marocaine spécialisée dans le lavage automobile

La startup marocaine WashMinute a obtenu un investissement de 600 000 dollars en phase pré-seed, orchestré par Witamax, une société d’investissement spécialisée dans les startups durables.

Cette levée de fonds combine des investissements en capital de Witamax, un prêt d’honneur octroyé par TAMWILCOM et la Near East Foundation, ainsi qu’un apport financier d’un business angel marocain issu de l’industrie sportive. WashMinute bénéficie également du soutien de programmes tels qu’Emerging Business Factory et SB3S, ainsi que d’acteurs bancaires comme Orange et BMCI Groupe BNP Paribas.

Spécialisée dans le lavage automobile, WashMinute se distingue par son engagement envers la conservation de l’eau, un enjeu crucial dans un contexte de stress hydrique croissant. L’entreprise propose des solutions de lavage automobile intelligentes, économiques et respectueuses de l’environnement. En sept mois, WashMinute a enregistré une croissance de 30 % de ses revenus mensuels et a étendu son réseau à sept sites répartis entre Casablanca, Marrakech et Agadir.

Le modèle de l’entreprise est également basé sur recrutement actif et la formation de « washmen », dans le but de créer des opportunités économiques pour les communautés locales.

Créée par Jean-Baptiste Kouatche et Ishak Afrit, anciens élèves de HEC Paris, de l’École Polytechnique et de Sciences Po, WashMinute a pour objectif à long terme est de s’étendre au-delà des frontières marocaines pour desservir les marchés européens et ceux de la région MENA, tout en alignant ses activités sur des enjeux de durabilité.