Volkswagen Maroc : la barre des 10 000 véhicules neufs franchie en 2024

Volkswagen Maroc (Groupe CAC) a passé la barre symbolique des 10 000 véhicules neufs livrés en 2024. Une première pour l’importateur de la marque allemande depuis la sortie de la crise liée à la Covid-19.

Un chiffre symbolique que le staff de Volkswagen Maroc attribue à l’intérêt croissant des clients pour plusieurs modèles de la marque, notamment le Tiguan, qui a rencontré un grand succès. Il faut y ajouter la Golf, le T-Roc, le Touareg et le Caddy qui, eux aussi, ont contribué à la belle performance d’ensemble de l’importateur local. De quoi truster, selon ce dernier, la 5ᵉ place en 2024 dans le classement des ventes de voitures neuves au Maroc. «Atteindre ce palier avec une gamme réduite et des modèles positionnés dans un marché premium plutôt que généraliste est une immense fierté pour toute l’équipe Volkswagen», s’est exprimé pour l’occasion Youssef Touhami. Et le Directeur de Volkswagen Maroc d’ajouter : «c’est un jour important pour nous, il souligne la confiance et la fidélité de nos clients».

Pour célébrer ce résultat exceptionnel, une cérémonie a été organisée le 26 décembre dernier à Marrakech, au sein de la Société Bouderka. L’occasion de remettre à Mme Benmansour, 10 000ᵉ cliente de la marque cette année, les clés de son Tiguan Carat, en plus d’un an d’entretien gratuit. Elle a saisi l’occasion de cette cérémonie pour mettre en avant le professionnalisme de l’équipe commerciale qui l’a accompagnée tout au long de son processus d’achat et n’a pas tari d’éloges sur le fameux «chatbot Aïda», l’assistant virtuel basé sur l’intelligence artificielle, développé par Volkswagen Maroc. Rappelons qu’il s’agit du premier chatbot de ce type dans le secteur automobile au Royaume. En effet, Aïda utilise la technologie ChatGPT 4.0 pour offrir une expérience client enrichie et personnalisée.

Il faut dire que le digital constitue aussi un pilier du succès de Volkswagen Maroc. Avec plus de 5 % des ventes générées via ce canal cette année, l’importateur local de la marque s’affirme comme un pionnier de l’expérience phygitale dans le secteur automobile. «Nous avons investi dans des outils innovants, comme Aïda, premier chatbot automobile basé sur l’IA au Maroc, et un centre de relation client dédié. Ce dispositif nous permet d’offrir une expérience fluide, mêlant le digital et l’humain, pour répondre aux attentes de nos clients», a précisé Youssef Touhami.