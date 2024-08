Alerte. La canicule de retour à partir de samedi

Il fera très chaud dans plusieurs régions du centre et du sud du Maroc à partir de samedi et jusqu’au lundi prochain, avec un mercure entre 42 et 47 °C, annonce la Direction générale de la météorologie (DGM).

Dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance « orange », la DGM précise que des températures entre 42 et 44 °C sont attendues, durant le week-end, dans les provinces de Ouezzane, Moulay Yacoub, Fès, Taza, Sefrou, Taounate, Sidi Kacem, Khénifra, Azilal, Khouribga et Al Haouz.

Les températures seront plus élevées (43-47 °C) dans les provinces de Fquih Ben Salah, Béni Mellal, Settat, Marrakech, El Kelaa des Sraghna, Rehamna, Zagora, Taroudant, Tata, Guelmim, Assa-Zag, Boujdour, Es-Semara et Oued Ed-Dahab.

Les provinces d’Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Aousserd et Oued Ed-Dahab vont enregistrer des températures comprises entre 43 et 47 °C pour la journée de lundi.