All Parts Industries transformée en usine de biscuiterie par le groupe Anouar Invest

Moins d’un an après avoir acquis All Parts Industries, les desseins du groupe Anouar Invest quant à cette transaction ayant eu lieu en octobre 2023 se précisent enfin.

En effet, c’est le foncier de la cible, situé dans la zone industrielle de Had Soualem, à 30 km au sud de Casablanca, qui a motivé le groupe présidé par El Hachmi Boutguerray et non pas l’outil industriel qui servait à la fabrication d’accessoires pour automobiles.

Le nouveau maître des lieux vient donc de changer l’activité et la raison sociale d’All Parts Industries pour mieux l’intégrer au sein de sa filière de biscuiterie dont la tête de pont est Best Biscuits Maroc. Devenue Modern Biscuit Factory, la nouvelle filiale du groupe Anouar Invest devient la deuxième entité spécialisée dans la biscuiterie et plus particulièrement dans la fabrication de gaufrettes, viennoiseries, sablés et cakes.

Avec cette nouvelle acquisition, Best Biscuits Maroc, connue pour ses marques Genova, Momo, Eyo’o, Top Cookies et Sergio, toutes sous la marque ombrelle Excelo, possède désormais deux unités de production situées dans la région de Casablanca, cumulant une superficie construite totale de plus de 15 000 m² entre espaces de production et zones de stockage.

D’ailleurs, les synergies logistiques incarnent l’autre motivation de cette opération de croissance externe, confirmant la volonté du groupe Anouar Invest d’étendre ses capacités de biscuiterie, notamment pour faire face à l’exacerbation de la concurrence avec l’entrée en lice d’un redoutable challenger, à savoir Next Snacking Industry, et ses presque 20 000 m² couverts sur son site flambant neuf de Skhirate.