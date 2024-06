Ammor reçoit le vice-ministre chinois du Tourisme pour promouvoir la destination Maroc

Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, a rencontré Quan Rao, Vice-Ministre chinois de la Culture et du Tourisme, ce jour à Rabat.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont souligné l’importance des liens de coopération et du partenariat stratégique entre le Maroc et la Chine, en accord avec la vision des chefs d’État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Xi Jinping. Elles ont exprimé leur volonté commune de développer davantage la coopération touristique entre les deux pays.

Le Vice-Ministre chinois a rappelé l’attrait croissant du Maroc comme destination prisée par les touristes chinois, en évoquant la possibilité de nouvelles liaisons aériennes pour stimuler les flux touristiques entre les deux pays.

Fatim-Zahra Ammor a manifesté son désir d’encourager les investissements touristiques chinois au Maroc, particulièrement en prévision des grands événements sportifs à venir. Elle a également exhorté les tour-opérateurs chinois à intégrer davantage le Maroc dans leurs programmes, afin de permettre aux touristes chinois de découvrir la diversité des expériences touristiques du Maroc, notamment en termes de culture, désert et tourisme balnéaire.

Pour promouvoir le Maroc auprès des investisseurs et tour-opérateurs chinois, l’organisation de missions en Chine a été proposée. Les deux parties ont convenu de la possibilité de créer un groupe de travail chargé de suivre les recommandations émises lors de cette réunion.